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Advance: маневр США с тихоокеанским альянсом AUKUS толкает мир к новой глобальной войне
Армия
Advance: маневр США с тихоокеанским альянсом AUKUS толкает мир к новой глобальной войне
Федеральное агентство новостей

Загреб, 27 сентября. США, Великобритания и Австралия пошли на формирование тихоокеанского альянса AUKUS, не задумываясь о последствиях столь опасной сделки, сообщает хорватское издание Advance.

Соглашение о создании организации было подписано 15 сентября. Она представляет собой площадку для военно-технического сотрудничества участников. При этом акцент делается на расширении боевых возможностей Австралии. Так, Канберра впервые получит собственный атомный подводный флот. Все это толкает мир к новой глобальной войне.

В публикации Advance подчеркивается, что президент США Джо Байден стал на крайне опасную тропу дестабилизации, когда пообещал австралийцам субмарины, способные нести крылатые ракеты Tomahawk. На сегодняшний день подобными подлодками обладают Россия, Китай, Индия, Франция, Великобритания и США. Расширение списка нарушит баланс и цена такого маневра будет высокой.

Китай едва ли станет бездействовать. В ответ на американские инсинуации он наверняка ускорит строительство собственного военного флота. Такие последствия создания альянса AUKUS напугали хорватских аналитиков, так как могут положить начало масштабному американо-китайскому противостоянию.

Ранее сообщалось, что альянс AUKUS в краткосрочной перспективе может быть выгоден России. Того же нельзя сказать о Франции, которая, как пишет RT, лишилась контракта на строительство дизельных субмарин для Австралии.

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