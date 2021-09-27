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Индийские военные завершили испытания новой зенитной ракеты Akash
Армия
Индийские военные завершили испытания новой зенитной ракеты Akash
Федеральное агентство новостей

Нью-Дели, 27 сентября. Индийские военные провели успешные испытания новой зенитной ракеты Akash, сообщает агентство Press Trust of India, ссылаясь на собственные правительственные источники.

По данным СМИ, новая версия боеприпаса оснащена усовершенствованной радиолокационной головкой самонаведения. В ходе тестового запуска на полигоне Чандипур ракета успешно перехватила беспилотную воздушную мишень, которая имитировала самолет противника.

Зенитный ракетный комплекс малой дальности Akash разработан Организацией оборонных исследований и разработок Министерства обороны Индии. Первые успешные испытания системы состоялись в 2007 году.

Ранее в Индии заявили об успешных испытаниях новой баллистической ракеты Agni P. Она способна нести ядерную боеголовку, а дальность применения снаряда достигает 2000 километров.

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индия Akash вс индии
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