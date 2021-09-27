Предприниматель Николай Мельник предостерег туристов от бронирований через сайт Booking

Санкт-Петербург, 27 сентября. Бизнесмен Николай Мельник объяснил, почему считает спорной эффективность сервиса бронирований Booking, и рассказал о риске его использования для туристов.

Российские туристы заранее планируют отпуск в теплых странах этой осенью. Однако туры все активнее растут в цене и становятся менее доступными. На этом фоне многие путешественники предпочитают пользоваться сервисом интернет-бронирований жилья в отпуске Booking.

Медиагруппа «Патриот» пригласила экспертов для обсуждения темы туризма. Одним из спикеров стал директор сети турагентств Николай Мельник. Предприниматель объяснил, почему Booking не так безопасен, как может показаться.

«Это платформа, которая по сути отвечает только за то, чтобы получить с вас деньги, взять часть этих денег и перевести ее отелю. Платформа находится не в России, привлечь за неоказание услуг тоже невозможно, поэтому Booking — это такая вещь, что деньги уходят просто в никуда... Booking работает по такому принципу, что пусть сначала вернет деньги отель, а мы вернем туристам», — объяснил эксперт.

Мельник отметил, что для туристов более безопасным вариантом станет бронь напрямую через туроператора или отель. Эксперты также обсудили курортный сбор — инициатива оказалась трудноосуществима из-за сложностей контроля.

Член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова отметила, что задача не получила поддержки, так как многие предприниматели уходят в «серый» бизнес и не заинтересованы платить сбор. Однако изменение туристической сферы законодательства может привести к положительным изменениям.

Семенова также высказалась о вероятном принятии закона о гидах. Эксперт объяснила, почему инициатива может привести к негативным последствиям для туристов.