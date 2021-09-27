Туристический поток из России на Сейшелы побил исторический рекорд

Виктория, 27 сентября. Россияне стали чаще отдыхать на Сейшельских островах, расположенных в Восточной Африке. Прирост турпотока составил 133%.

Более 19 тысяч российских туристов посетили Сейшельские острова с начала 2021 года, что является новым историческим рекордом. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистические данные, предоставленные Национальным бюро статистики острова.

Согласно статистике, с 1 января по 19 сентября остров посетили 19 644 путешественника из России. Таким образом, прирост туристического потока составил 133% в сравнении с показателями 2019 года.

Туроператоры отмечают, что глубина бронирований номеров на островах составляет примерно один месяц, что является достаточно большим показателям для периода пандемии коронавирусной инфекции. При этом наблюдается спрос на данное направление и на Новый год.

Как сообщалось ранее, власти Калининградской области ведут активное развитие туристической инфраструктуры. В частности за счет средств федерального бюджета будут обустроены пляжи.