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Постпред Китая при ООН: Пекин выступает против создания АПЛ неядерными странами
Армия
Постпред Китая при ООН: Пекин выступает против создания АПЛ неядерными странами
Global Look Press  /  Yu Yang/ZUMAPRESS.com

Нью-Йорк, 27 сентября. Китай выступает против создания атомных подлодок (АПЛ) неядерными странами, поскольку это может ударить по безопасности и стабильности, отметил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Пекин расценивает создание таких субмарин неядерными государствами в качестве нарушения режима о ядерном нераспространении. Об этом Цзюнь рассказал 27 сентября во время выступления на заседании Совбеза всемирной организации.

«Помощь неядерным странам в строительстве атомных подлодок не только приведет к активизации гонки вооружений, но и нанесет ущерб режиму ядерного нераспространения, равно как и международной, региональной безопасности и стабильности», — заявил он.

Речь об этом зашла на фоне создания оборонного альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией. Политолог Николай Стариков считает, что это партнерство направлено против Китая и России. Посол КНР в США Цинь Ган заявил, что AUKUS подрывает региональную безопасность и является безответственным шагом, передает RT.

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