Ретейлер IKEA продолжит продажи плюшевых акул в России

Москва, 27 сентября. Шведская компания IKEA объявила, что продолжит продажи популярных плюшевых акул «Блохэй» (Blahaj) в России вопреки сообщениям о приостановке реализации.

Мягкая игрушка под названием «Синяя акула» пользуется большой популярностью у покупателей и в социальных сетях. У акулы даже есть сайт, созданный ее фанатами. Британские пользователи обнаружили, что не могут сделать покупку на сайте магазина. Представитель компании в Twitter, в ответ на обеспокоенность клиентов, заявил, что ее могут снять с производства.

«Возможно, произошло недопонимание. Акулы "Блохэй" не покидают ассортимент IKEA Россия в ближайшем будущем», — говорится в сообщении ретейлера.

Покупатели ранее уже жаловались на проблемы с поставками плюшевой игрушки в торговые точки компании по всему миру, создав соответствующую петицию. Синюю акулу придумали дизайнеры IKEA несколько лет назад, и до сих пор она не потеряла актуальности.