Сотни несовершеннолетних оказались в тюрьмах Бахрейна за участие в беспорядках

Манама, 27 сентября. Катарское информационное агентство Al Jazeera заявило, что через тюрьмы Бахрейна за последние 10 лет прошли 607 несовершеннолетних, из них более 150 остаются в заключении. К таким результатам издание пришло на основе собственного журналистского расследования.

Как сообщается, информация черпалась из добытых копий судебных отчетов, анонимных источников в правоохранительных органах и из рассказов бывших заключенных. В подавляющем большинстве случаев речь идет о тех детях, которые принимали участие в беспорядках с 2011 года — так называемой «арабской весны», которая охарактеризовалась массовыми протестами в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Bahrain authorities jailed hundreds of children: Report https://t.co/5lCxMP8dIK — World Forum for International Affairs (@wofoinaf) September 27, 2021

Арабское издание сообщает, что допросы задержанных проводились в отсутствие родителей и адвокатов, к ним самим применялись угрозы и физическое насилие ради получения признательных заявлений. Описываются и условия содержания в одиночной камере: попавшие в подобные помещения приковывались к кровати, лишившись возможностей переодеться или помыться.

Министерство внутренних дел Бахрейна ответило на данное расследование заявлением, в соответствии с которым ни один несовершеннолетний в настоящий момент не отбывает заключение в тюрьме — все они находятся в специальном исправительном центре. Отмечается, что эти люди осуждены по уголовным делам, в том числе и по связанным с террористической деятельностью.

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خبراء الأمم المتحدة يدينون الانتهاكات التي يتعرض لها سجناء الرأي في البحرين pic.twitter.com/JQTLVGRNbe — Bahrain Campaign (@bahraincampaign) September 22, 2021

Директор правозащитной группы AFD International Абдул Маджид Марари уже заявил, что выводы журналистского расследования являются достаточно достоверными для их использования при освещении ситуации с лишением свободы детей в Бахрейне.

Международные правозащитные организации характеризуют ситуацию в области соблюдения прав человека в стране как удручающую, что характерно для всех стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Так, например, Human Rights Watch сообщает, что пытки и тяжелые условия тюремного содержания являются нормальной практикой в бахрейнской пенитенциарной системе.

Кроме того, шииты, составляющие подавляющее большинство населения, не допускаются до сколь-нибудь значимых государственных постов и полицейской службы, что является «зарезервированной» прерогативой суннитов.

Власти Бахрейна имеют право (и активно им пользуются) лишить гражданства любого человека, обвиненного в оказании помощи враждебному государству или нанесении вреда королевству. Также в стране действует смертная казнь, информационные издания и интернет-контент подвергаются цензуре.

В целом же в полуторамиллионном обществе сохраняется антагонизм между подавляющими шиитскими низами и держащими власть суннитами, однако последние отрицают само существование данного конфликта.