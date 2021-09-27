Глава МИД Сирии потребовал вывода войск Турции и США с территории республики

Дамаск, 27 сентября. Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсал Микдад в своем выступлении на 76-й Генеральной Ассамблее ООН призвал Турцию и Соединенные Штаты вывести свой воинский контингент с территории страны.

Mikdad: war against terrorism to continue until eliminating it completelyhttps://t.co/pmoxkXSEFY — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) September 27, 2021

Глава внешнеполитического ведомства выступил на общеполитических дебатах в рамках сессии Генассамблеи. Ключевой темой его речи стали борьба с терроризмом на территории арабской республики, а также незаконное присутствие вооруженных сил ряда зарубежных государств в САР. К таким странам Микдад отнес Турцию и США, которые, по его словам, «используют ложные предлоги для продолжения своего военного присутствия на сирийской земле и разграбления ее природных богатств». Это, подчеркнул Микдад, нарушает нормы международного права и противоречит резолюциям Совбеза ООН.

«Этому должен быть положен конец, и мы требуем от Турции и США вывести войска с территории Сирии без всяких предварительных условий», — добавил министр.

По словам Микдада, Дамаск может использовать «все законные средства», чтобы добиться изгнания зарубежных военных с сирийских земель.

Глава сирийского МИД также отметил, что Анкара до сих пор не выполнила свои обязательства по созданию зоны деэскалации в Идлибе, в результате чего северо-западная провинция САР «превратилась в инкубатор для проникших туда иностранных террористов».

«Такая ситуация не может продолжаться бесконечно, и Сирия полна решимости довести до конца разгром банд террористов на своей территории», — заявил он.

Высказался Фейсал Микдад и о регулярных атаках Израиля по сирийской территории, призвав мировое сообщество должным образом отреагировать на регулярные нарушения суверенитета САР и Ливана со стороны еврейского государства. Он в очередной раз указал на оккупацию Голанских высот Израилем, отметив, что Дамаск по-прежнему привержен своему праву на полное возвращение этих земель под контроль сирийских властей.

Syrian Foreign Minister says his country isn’t afraid of Israel and its allies. He says Syria will respond in due course to what he calls barbaric attacks by Israel and its allies against the Arab nation.



Press TV's @mohali87 gives us the highlights of Mikdad’s remarks. pic.twitter.com/BR0QEGaQBB — Press TV (@PressTV) September 26, 2021

Сейчас, заявил глава МИД арабской республики, страна по-прежнему решительно борется с терроризмом, а также преодолевает последствия разрушительной войны и влияния односторонних западных санкций.