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Глава МИД Сирии потребовал вывода войск Турции и США с территории республики
Весь мир
Глава МИД Сирии потребовал вывода войск Турции и США с территории республики
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Дамаск, 27 сентября. Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсал Микдад в своем выступлении на 76-й Генеральной Ассамблее ООН призвал Турцию и Соединенные Штаты вывести свой воинский контингент с территории страны.

Глава внешнеполитического ведомства выступил на общеполитических дебатах в рамках сессии Генассамблеи. Ключевой темой его речи стали борьба с терроризмом на территории арабской республики, а также незаконное присутствие вооруженных сил ряда зарубежных государств в САР. К таким странам Микдад отнес Турцию и США, которые, по его словам, «используют ложные предлоги для продолжения своего военного присутствия на сирийской земле и разграбления ее природных богатств». Это, подчеркнул Микдад, нарушает нормы международного права и противоречит резолюциям Совбеза ООН.

«Этому должен быть положен конец, и мы требуем от Турции и США вывести войска с территории Сирии без всяких предварительных условий», — добавил министр.

По словам Микдада, Дамаск может использовать «все законные средства», чтобы добиться изгнания зарубежных военных с сирийских земель.

Глава сирийского МИД также отметил, что Анкара до сих пор не выполнила свои обязательства по созданию зоны деэскалации в Идлибе, в результате чего северо-западная провинция САР «превратилась в инкубатор для проникших туда иностранных террористов».

«Такая ситуация не может продолжаться бесконечно, и Сирия полна решимости довести до конца разгром банд террористов на своей территории», — заявил он.

Высказался Фейсал Микдад и о регулярных атаках Израиля по сирийской территории, призвав мировое сообщество должным образом отреагировать на регулярные нарушения суверенитета САР и Ливана со стороны еврейского государства. Он в очередной раз указал на оккупацию Голанских высот Израилем, отметив, что Дамаск по-прежнему привержен своему праву на полное возвращение этих земель под контроль сирийских властей.

Сейчас, заявил глава МИД арабской республики, страна по-прежнему решительно борется с терроризмом, а также преодолевает последствия разрушительной войны и влияния односторонних западных санкций.

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