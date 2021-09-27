Руководитель частной школы Беркаев рассказал об острых проблемах детских садов

О том, почему многие семьи отдают своих детей в частные детские сады и школы, а также об актуальных проблемах подобных государственных учреждений рассказал руководитель частной школы и детского сада Berkaev School Антон Беркаев в ходе брифинга ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Как решить проблему нехватки детских садов и школ в России».

По словам гостя, частные детские сады существуют как раз из-за того, что не всем родителям удается отдать свое чадо в государственное учреждение: в спальных районах катастрофическая нехватка таких мест.

«Есть районы, где люди годами ждут очереди. Государство что-то делает, строит детские сады. Возводятся новые микрорайоны. Не всегда это происходит сразу же. Родители мучаются, ищут», — сообщил Антон Беркаев.

gov.spb.ru / Администрация Санкт-Петербурга

Собеседник также отметил, что стоимость услуг государственного детского сада составляет порядка 6 тысяч рублей в месяц, в то время как у частного — ценник начинается от 20 тысяч рублей. Открывают такие места вовсе не предприниматели, а педагоги, бывшие директора школ.

Говоря об охране частных заведений, гость напомнил, что в законах нет прямого требования наличия охранника в таких местах. Безопасность подопечных должен обеспечивать руководитель.

Отдельное внимание собеседник уделил теме подбора персонала. По его словам, не всегда следует отдавать предпочтение педагогам с многолетним стажем. Зачастую гораздо лучше работать с детьми могут, к примеру, домохозяйки или люди, состоявшиеся в другой профессии.

«Когда до меня доходит кандидат, ты видишь человека, который занимается своим делом. Он с удовольствием говорит о детях. Он не говорит о бумажках, проблемах. Ты же транслируешь свой посыл по жизни. Если ты относишься с позитивом, то детки быстренько впитают [информацию] и наоборот», — пояснил руководитель частной школы и детского сада Berkaev School.

Федеральное агентство новостей /

По мнению специалиста, в части перевозки детей, к примеру, на экскурсии, необходимы доработки. Предъявляемые законом требования по обеспечению специального транспорта и сопровождению далеко не всегда возможно соблюсти, что заставляет отказываться от поездок. Впрочем, он также отметил, что у него самого трое детей, поэтому он прекрасно понимает беспокойство родителей и суровость требований в этом вопросе.

Рассказал Антон Беркаев и о критериях, которые его школа и детский сад предъявляют к новеньким. Поскольку на первом месте для руководства стоит безопасность подопечных, то агрессивно настроенным, драчливым хулиганам путь к ним закрыт.

В завершение он добавил, что хороший частный детский сад со временем находит свою специализацию. Berkaev School, например, работает с детками, которым нужна помощь логопеда. Благодаря такой узкой направленности заведения, родители могут отдавать предпочтение ему вместо государственного детского сада.

Ранее стало известно, что глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей оказал помощь детскому саду в Шушарах, где не хватает спальных мест. Он передал детям 35 комплектов одеял, подушек и раскладушек с ортопедическим основанием у матрасов.