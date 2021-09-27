Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 20:50
20:45
Экономика
Цены на газ в Европе вновь превысили 930 долларов за тысячу кубометров
20:45
Спорт
Глава АМФР прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира
20:44
Политика
Джо Байден получил третью дозу вакцины от коронавируса
20:44
Спорт
Матч квалификации ЧМ-2022 между Россией и Словакией смогут посетить 13,5 тысячи зрителей
20:44
Общество
Уникальный проект «Виртуальный зоопарк» запустили в Туле
20:43
Общество
Без шелеста страниц: топ-6 удобных сервисов и приложений для книголюбов
20:43
Весь мир
Специалисты ЭСЦАГ займутся восстановлением сельскохозяйственного сектора ЦАР
20:42
Общество
Молодежный центр "Импульс" получил грант на проект чумовой арт-резиденции на Ямале
20:40
Армия
Advance: маневр США с тихоокеанским альянсом AUKUS толкает мир к новой глобальной войне
20:39
Армия
Индийские военные завершили испытания новой зенитной ракеты Akash
Все новости

Авторы The Times назвали Шойгу самым преданным союзником Путина
Политика
Авторы The Times назвали Шойгу самым преданным союзником Путина
kremlin.ru  /  Официальный сайт президента РФ

Лондон, 27 сентября. Британское издание The Times выпустило большой материал об отдыхе президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны России Сергея Шойгу на природе.

Журналисты отметили, что глава государства ловил щуку, гулял по тайге и в целом прекрасно отдыхал на природе в сопровождении своего соратника. На опубликованных фотоснимках Путин одет в темно-зеленую куртку и шляпу, ведь в этот момент он готовился к ночевке в палатке посреди леса. Зашедший к нему Шойгу увидел необычный инфракрасный обогреватель в виде камина. Президент сообщил, что он отлично греет. Журналисты восхитились таким отдыхом и отметили важность умения расслабляться на природе.

На одном из видео глава государства поделился, как он в походе вместе с Шойгу столкнулся с крупными оленями-маралами, которые бежали на высокой скорости и едва не сбили их автомобиль. Британские журналисты напомнили, что Путин любит отдых на природе, а за последние десять лет проявил себя как отважный президент, стреляя в серого кита из арбалета, чтобы взять у него биопсию на анализ, а еще летал на мотодельтаплане со стаей стерхов.

«Шойгу — один из самых преданных союзников Путина, и иногда министра называют потенциальным преемником президента», — пишет издание The Times.

Ранее сообщалось, что Путин во время отдыха в сибирской тайге управлял катером, на котором ехал на рыбалку с Шойгу. На кадрах видно, как лодка с министром и президентом, оснащенная рыболовными снастями, двигается к месту ловли.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Авторы The Times назвали Шойгу самым преданным союзником Путина
путин отдых the times
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru