Авторы The Times назвали Шойгу самым преданным союзником Путина

Лондон, 27 сентября. Британское издание The Times выпустило большой материал об отдыхе президента РФ Владимира Путина и главы Минобороны России Сергея Шойгу на природе.

Журналисты отметили, что глава государства ловил щуку, гулял по тайге и в целом прекрасно отдыхал на природе в сопровождении своего соратника. На опубликованных фотоснимках Путин одет в темно-зеленую куртку и шляпу, ведь в этот момент он готовился к ночевке в палатке посреди леса. Зашедший к нему Шойгу увидел необычный инфракрасный обогреватель в виде камина. Президент сообщил, что он отлично греет. Журналисты восхитились таким отдыхом и отметили важность умения расслабляться на природе.

На одном из видео глава государства поделился, как он в походе вместе с Шойгу столкнулся с крупными оленями-маралами, которые бежали на высокой скорости и едва не сбили их автомобиль. Британские журналисты напомнили, что Путин любит отдых на природе, а за последние десять лет проявил себя как отважный президент, стреляя в серого кита из арбалета, чтобы взять у него биопсию на анализ, а еще летал на мотодельтаплане со стаей стерхов.

«Шойгу — один из самых преданных союзников Путина, и иногда министра называют потенциальным преемником президента», — пишет издание The Times.

Ранее сообщалось, что Путин во время отдыха в сибирской тайге управлял катером, на котором ехал на рыбалку с Шойгу. На кадрах видно, как лодка с министром и президентом, оснащенная рыболовными снастями, двигается к месту ловли.