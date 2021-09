«План Байдена» довел до раскола Демократическую партию США

Демократическая партия США находится на перепутье между политическим самоубийством и лучшей возможностью реформировать общественных договор, который был у американских политиков в течение по крайней мере двух поколений. Об этом в своей статье пишет политический обозреватель издания The Washington Post Юджин Джозеф Дайонн.

По мнению журналиста, обе эти возможности предоставляет Демократам законопроект об инфраструктуре, который является одним из основных пунктов предвыборной повестки президента Джо Байдена. Вокруг этого законопроекта стоимостью 3,5 триллиона долларов разгорелась нешуточная борьба среди политического истеблишмента Соединенных Штатов, что превратило этот вопрос в центральный пункт внутренней повестки страны.

Суть инфраструктурного плана, который известен как Build Back Better Plan, довольно проста: согласно ему, предполагается выделение по меньшей мере 3,5 триллионов долларов, которые будут направлены на модернизацию американской инфраструктуры, достижение целей в переходе на «зеленую» энергетику, а также создание десятков тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, что в итоге должно дать мощный импульс американской экономике и позволит преодолеть затяжные кризисные явления.

Несмотря на очевидную необходимость для США в модернизационном плане, предложение президента столкнулось с неоднозначным отношением со стороны Республиканской партии и части Демократов.

Республиканцы согласны на триллион

Республиканцы категорически отвергают предложенную президентом инфраструктурную программу, указывая на ее чрезмерную дороговизну. Этот шаг является своеобразным «приветом» Республиканцев своим политическим оппонентам, которые несколько лет назад не поддержали предложение президента Дональда Трампа о выделении одного триллиона долларов на проект по модернизации инфраструктуры. Кроме того, Республиканцы, которых поддерживает промышленный сектор, не спешат совершать переход к «зеленой» экономике, который ударит по их основным спонсорам. Также спонсоров Республиканцев не устраивают источники финансирования предвыборных обещаний Байдена, который планирует оплатить свою программу за счет повышения налогов на крупные корпорации.

Более того, в Республиканской партии прекрасно понимают, что принятие программы Байдена грозит серьезными изменениями электорального поля Соединенных Штатов, которое может превратить Республиканцев в статистов на национальной политической сцене.

Единственный компромисс, на который согласны «красные» — принятие «малого» инфраструктурного плана, который предполагает модернизацию транспортной инфраструктуры, включая автомобильные и железные дороги, моты и аэропорты, обновление телекоммуникационных линий, а также линий электропередач, модернизацию водопроводной сети и так далее. Ни о каком финансировании экологической повестки речи, как видно, не идет.

Демократические аппетиты

С такой постановкой вопроса категорически не согласны в Демократической партии. По крайней мере — в большей ее части. Демократы настаивают на принятии расширенного инфраструктурного проекта — в том виде, в каком он был изначально задуман командой Байдена и в том виде, в котором его поддержали избиратели, проголосовавшие за него на выборах 2020 года.

По их мнению, сейчас у Конгресса есть историческая возможность принять программу, которая повлияет на жизнь нескольких поколений американцев — так же, как в свое время программа Теодора Рузвельта, которая вывела США из Великой депрессии.

Большинство представителей Демпартии считает, что уменьшение объема финансирования приведет к тому, что в стране не произойдет никаких структурных изменений и деньги, в конечном счете, будут выброшены на ветер.

Впрочем, внутри партии есть оппозиция этой точки зрения. Многие умеренные Демократы придерживаются мнения, что стоимость проекта слишком велика и выделение такой значительной суммы приведет к ускорению инфляции, которая, согласно официальным данным, уже перевалила за отметку 5%.

Одним из противников плана Байдена является лидер сенатского меньшинства, сенатор от Западной Вирджинии Джо Манчин, который отстаивает интересы угледобывающих компаний своего штата. Аналогичной позиции придерживается и сенатор Кирстен Синема из Аризоны. Они предлагают уменьшить траты до 1 — 1,5 триллионов, что сближает их позицию с позицией Республиканской партии.

«Вместо того чтобы спешить тратить триллионы долларов на новые правительственные программы и дополнительное стимулирующее финансирование, Конгресс должен сделать стратегическую паузу в законодательстве о согласовании бюджета», — заявил Манчин.

Другим альтернативным мнением среди Демократов является увеличение расходов на инфраструктуру до уровня 6 — 7 триллионов и включения в эти расходы масштабной программы по борьбе с изменениями климата. Такого мнения придерживаются представители левого крыла партии во главе с Берни Сандерсом.

Такое обилие мнений чрезвычайно усложняет достижение компромисса по инфраструктурному плану. Текущую обстановку в рядах Демократической партии очень живописно описал член Палаты представителей Джим Макговерн:

«Если бы мы были в Европе, у нас было бы 30 разных политических партий», — сказал он.

Как скрестить ежа с ужом

Эта несогласованность привела к тому, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая ранее заявляла о том, что законопроект будет внесен на голосование не позднее 27 сентября, вчера сообщила, что его рассмотрение будет перенесено.

«Мы собираемся принять законопроект на этой неделе. Я никогда не вынесу на обсуждение законопроект, за который не проголосуют. Вы не можете выбрать дату. Вы нужно действовать, когда у вас будет достаточно голосов в разумные сроки, и мы это сделаем», — заявила Пелоси в эфире телеканала ABC.

В конце августа она призывала своих однопартийцев прийти к консенсусу по готовящемуся законопроекту и предостерегла от отсрочки в голосовании.

«Любая задержка с принятием бюджетной резолюции угрожает срокам достижения исторического прогресса и преобразовательному видению, которое разделяют демократы», — говорится в открытом письме Пелоси.

Очевидно, уговоры спикера не оказали позитивного влияния на сплоченность Демократов, а потому голосование было перенесено.

На прошлой неделе и в течение выходных президент Байден проводил консультации с конгрессменами-демократами, пытаясь убедить их в необходимости принятия инфраструктурного плана.

В ходе пресс-конференции в пятницу Байден сказал, что это была центральная тема его встреч с демократами Конгресса на прошлой неделе. Он сообщил, что, когда некоторые из его собеседников перечислили все свои приоритеты, они обнаружили, что «в сумме получается сумма большая, чем они говорили».

«Моя программа стоит ноль долларов. Вместо того чтобы тратить деньги на налоговые льготы, лазейки и уклонение от уплаты налогов для крупных корпораций и богатых, мы можем инвестировать в работающую Америку. И это добавляет ноль долларов к государственному долгу», — заявил президент по окончанию консультаций.

Последний шанс Байдена

Противоречия, которые сложились внутри Демократической партии, выглядят очень серьезными. Фактически позиция умеренных Демократов гораздо ближе к позиции Республиканской партии, чем к своим же «левакам». При этом каждая из групп придерживается собственной линии и собственных политических целей, фактически отстаивая интересы разных групп американского общества. И над всем этим разнообразием рыдают Джо Байден и Нэнси Пелоси, которые пытаются не мытьем, так катаньем привести интересы всех групп к единому знаменателю в надежде принять необходимое решение, которое может стать спасительной соломинкой для терпящего бедствие рейтинга президента. Ведь за девять месяцев команда действующего президента провалилась по всем направлениям внутренней повестки, не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний. Свежая социология свидетельствует об общем неодобрении действий президента, а значительная часть избирателей, которые голосовали за Байдена, открыто называют свой выбор ошибочным.

Вместе с тем низкий рейтинг Байдена играет против президента и в попытках договориться с Конгрессом: члены Палаты представителей, пользуясь его низкой популярностью, не так охотно прислушиваются к требованиям главы государства.

Тем не менее, Нэнси Пелоси выразила уверенность, что голосование по плану Байдена, которое должно состояться до 1 октября, будет успешным, хотя и не исключила, что итоговая стоимость инфраструктурного проекта будет уменьшена.