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Дмитрий Медведев обвинил американских хакеров в атаках на ЦИК России
Политика
Дмитрий Медведев обвинил американских хакеров в атаках на ЦИК России
government.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 27 сентября. Центризбирком в ходе выборов в Госдуму подвергался хакерским атакам со стороны США. Об этом заявил зампред Совбеза РФ и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.

Политик подтвердил RT, что есть сведения об огромном количестве виртуальных нападений на серверы ЦИК. По его словам, атаки осуществлялись во время трехдневных выборов с 17 по 19 сентября.

Хакерские нападения совершались со стороны США, уточнил Медведев в интервью. По данным Минцифры, количество таких атак составило около 50%.

«Ну разве это не повод для того, чтобы начать разборку?» — возмутился зампредседателя Совбеза.

Глава ЦИК России Элла Памфилова ранее анонсировала переход к системе онлайн-голосования. Председатель Центризбиркома пояснила, что это произойдет к следующим федеральным выборам.

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