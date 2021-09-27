Медведев счел вмешательством в дела России рекомендацию Twitter подписаться на Навального

Москва, 27 сентября. Рекомендация американской соцсети Twitter подписаться на осужденного блогера Алексея Навального является вмешательством в дела России, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, цифровые гиганты «всем поднадоели», в том числе самим американцам.

«Деятельность всех этих цифровых гигантов зачастую подчиняется только их корпоративным правилам», — уточнил Медведев в интервью RT.

Как отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ, такие цифровые гиганты сами устанавливают свои законы и по ним «кого-то милуют, кого-то казнят».

В пример он привел блокировку страницы экс-президента США Дональда Трампа в Twitter. По словам Медведева, у политика было около 90 миллионов подписчиков, но из-за того, что он не нравится руководству соцсети, ему запретили пользоваться приложением.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что иностранное вмешательство во внутренние дела России будет происходить на регулярной основе. По его словам, необходимо вести эффективную борьбу против попыток западных стран по ослаблению России.