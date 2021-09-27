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Директор сети турфирм Мельник заявил о завершении программы кешбэка для туристов
Общество
Директор сети турфирм Мельник заявил о завершении программы кешбэка для туристов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 27 сентября. Директор сети турагентств Николай Мельник рассказал о минимальных ценах на путевки по России, кешбэке, а также о качестве предоставляемых услуг.

В студии Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция на тему «Осенние туристы: куда поехать отдыхать под конец года». Спикерами мероприятия стали член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова и ее коллега Николай Мельник, который признался, что сегодня для оценки дороговизны туров по стране необходимо учитывать, какой тур рассматривается — индивидуальный, пакетный или групповой.

«Во-первых, нужно обязательно разделять на индивидуальный туризм и групповой, то есть пакетный. Последний содержит перелет именно чартером, что намного дешевле выходит, и всегда так было. Я могу сказать по своему опыту, я видел недельный тур в Крым от 12 тысяч рублей за человека этим летом, в Сочи — от 15 тысяч и выше. Но другой момент, в какие туристские объекты приезжают сами туристы», — завил спикер мероприятия.

Он подчеркнул, что в такую бюджетную программу входит перелет, трансфер и отель. Однако заметил, что при такой экономии объект размещения будет, скорее всего, оставлять желать лучшего. Мельник рассказал, что те отели, которые за эти деньги предлагают россиянам за границей, на родине будут стоить дороже в четыре или пять раз.

Отвечая на вопрос о кешбэке Мельник подчеркнул, что программа перестала работать из-за прекращения финансирования.

«Его уже прекратили, закончились деньги. Да, стимуляция в любом случае есть, это прекрасно, но, к сожалению, кешбэк не работает на высокие даты, а высокие даты — это каникулы, которые сейчас будут у школьников и это сам Новый год, а это печально», — подытожил эксперт.

В рамках пресс-конференции он признался, что Турция и Египет привлекают отечественных туристов «особой моделью», которая позволяет им зарабатывать на массовости, а не на дороговизне одного тура.

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патриот туризм мельник
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