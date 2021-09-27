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Индекс Московской биржи достиг исторического максимума на торгах

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 20:20
Экономика
Индекс Московской биржи достиг исторического максимума на торгах
pixabay.com  /  Csaba Nagy

Москва, 27 сентября. Закрытие торговой сессии ознаменовалось историческим ростом индекса Московской биржи. По состоянию на 17:50 по Москве он поднялся до 4083,26 пункта.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 15 сентября, тогда показатель достиг отметки в 4059,08 пункта. Перед закрытием торгов индекс Мосбиржи составлял 4081,22 пункта, а индекс РТС — 1774,24 пункта. Последний поднялся на 1,53%, свидетельствуют данные площадки.

Курс доллара снизился на 0,26 рубля и составил 72,47 рубля за денежную единицу. Биржевой курс евро, в свою очередь, также потерял 0,45 рубля — до 84,78 рубля. Североморская марка нефти Brent торговалась на отметке в 78,71 рубля, а техасская WTI — 75,38 рубля.

Банк России ранее понизил официальные курсы доллара и евро на вторник, 28 сентября. Доллар установили на отметке в 72,66 рубля, а евро — 85,48 рубля.

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