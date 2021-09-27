Москва, 27 сентября. Украина перестала иметь ключевое значение для Соединенных Штатов, уверен вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин.

Эксперт прокомментировал заявление бывшего советника экс-президента США Джорджа Буша — младшего по России Томаса Грэма. Некогда помощник экс-главы государства указал на усталость Вашингтона от Киева.

В ответ Дмитрий Перлин обратил внимание на утрату Украиной важной роли для Соединенных Штатов. Политолог объяснил причины отказа действующего президента США Джо Байдена концентрироваться на этой проблеме. Украина кричит о необходимости противодействия России, однако по факту никто не хочет ссориться с Москвой как с важным игроком, отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

«Россия остается ключевым игроком в вопросах глобальной стабильности и безопасности, без России невозможно решать многие международные проблемы. К тому же Байден хорошо знает токсичность Украины: она была частью бизнес-империи семейства Байденов», — констатировал Дмитрий Перлин.

Ранее Томас Грэм призвал Киев решить свои внутренние проблемы. Он указал, что Вашингтон не собирается усугублять отношения с Москвой, поэтому смягчил антироссийские санкции.

Старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштайн также предлагал Украине не зацикливаться на ограничительных мерах против «Северного потока — 2», передает Национальная служба новостей. Киев должен заняться собственной энергетикой.