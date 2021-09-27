Российские фигуристы за границей получат американские визы для участия в Гран-при

Москва, 27 сентября. Фигуристы сборной России будут получать американские визы для участия в Гран-при США за рубежом.

Глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рассказал журналистам РИА Новости, что участники Гран-при США в Лас-Вегасе будут получать американские визы за границей. Турнир в США пройдет с 22 по 24 октября.

«Работаем над этим вопросом, надеюсь, все получится. Но приходится получать визы в другой стране», — констатировал Горшков.

На данный момент виз США нет у Дарьи Усачевой, Артура Даниеляна, Даниила Самсонова, танцевальных пар Аннабели Морозовой и Андрея Багина, Тиффани Загорски и Джонатана Гурейро, а также спортивной пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

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