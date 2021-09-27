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Кабмин РФ присвоил Военному университету Минобороны имя Александра Невского
Армия
Кабмин РФ присвоил Военному университету Минобороны имя Александра Невского
Global Look Press  /  Nikolay Titov

Москва, 27 сентября. Военный университет Министерства обороны РФ получил имя легендарного полководца Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В сообщении говорится, что глава российского правительства Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. Аналогичное название «имени князя Александра Невского» получил и кадетский военный корпус в Санкт-Петербурге.

В 2021 году Россия отмечает 800-летие Александра Невского. В честь него в стране установлено множество памятников. Кроме этого, его именем называют мосты, корабли, марки и ордена. Кроме многочисленных военных побед в XIII веке, Александр Невский также прославился как политик и дипломат.

Военно-морской флот России в честь полководца назвал атомную подводную лодку стратегического назначения проекта «Борей». Теперь «Александр Невский» находится на вооружении Тихоокеанского флота РФ.

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