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Военный эксперт Литовкин: ВС РФ по всем фронтам превосходят украинскую армию

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 20:08
Армия
Военный эксперт Литовкин: ВС РФ по всем фронтам превосходят украинскую армию
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 сентября. Попытки сравнивать возможности украинской армии с российской бессмысленны из-за колоссальной разницы боевых возможностей, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

В эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» он перечислил пять фактов о российской армии, которые не оставляют шанса ВСУ. По его словам, сухопутные войска отлично обучены и мотивированы. Недавние учения «Запад-2021» подтвердили это. Также Литовкин обратил внимание на российские стратегические ресурсы, в частности, бомбардировщики, атомные субмарины и ракетное вооружение.

Третье преимущество ВС РФ — это система обеспечения боя. Военнослужащие имеют доступ к самым современным технологиям, тогда как ВСУ вынуждены скупать советскую технику из запасов стран Балтии. Более того, в распоряжении у российских солдат есть спутниковое оборудование. Киев подобным похвастать не в состоянии.

Наконец, Россия смогла сформировать мощный оборонно-промышленный комплекс, который сегодня разрабатывает уникальные боевые системы. Украина же за годы независимости привела в упадок многочисленные военные предприятия, что достались ей в наследство от СССР.

«Ни одна армия не может действовать, если у нее за спиной нет крепкого тыла — надежного ОПК. Украина за 30 лет своей так называемой независимости разрушила свою военную промышленность. На Украине сегодня нет ракетостроения, судостроения, самолетостроения, даже танкостроение, которое было "фишкой" Украины, сегодня не в состоянии обеспечить ВСУ серийной современной бронетехникой», — цитирует эксперта «Экономика Сегодня»

Ранее польские аналитик назвали российскую армию одной из крупнейших в мире. При этом в Пентагоне, как пишет RT, Россию объявили главной военной угрозой Западу.

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