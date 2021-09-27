Политолог Бортник заявил, что Украина «давно ушла от нормы нормальности»

Киев, 27 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский показывает низкий уровень политической культуры, заявил политолог Руслан Бортник.

Как отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики, дело в том, что на этапе следствия нельзя высказывать версии покушения на помощника президента Сергея Шефира, но Зеленский не удержался. В результате сам глава государства дискредитирует свою страну за рубежом, убежден Бортник.

«Вот такой уровень у нас политической культуры. Есть какой-то уровень нормальности политики. Мы от него уже настолько далеко ушли, что мы забыли о том, что нельзя комментировать дела государственным деятелям, которые находятся на стадии следствия», — заявил эксперт.

По словам Бортника, в целом Украина давно ушла от нормы «нормальности», хотя в мире за этим внимательно следят и все меньше хотят иметь дел с Киевом.

Ранее замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что стрельба по автомобилю Шефира велась патронами калибра 7,62 мм, которые производятся в Венгрии. Такие боеприпасы на Украине никогда не использовались, уверен он.

Ранее украинские журналисты сообщили, что руководящие органы страны не располагают текстом так называемого плана трансформации, представленного Зеленским в США. Так, в Офисе президента Украины ответили, что «в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях отсутствует», передает НСН.