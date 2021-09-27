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Политолог Бортник заявил, что Украина «давно ушла от нормы нормальности»
Политика
Политолог Бортник заявил, что Украина «давно ушла от нормы нормальности»
Новостное агентство «Харьков».  /  Степан Коцаба

Киев, 27 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский показывает низкий уровень политической культуры, заявил политолог Руслан Бортник.

Как отметил директор Украинского института анализа и менеджмента политики, дело в том, что на этапе следствия нельзя высказывать версии покушения на помощника президента Сергея Шефира, но Зеленский не удержался. В результате сам глава государства дискредитирует свою страну за рубежом, убежден Бортник.

«Вот такой уровень у нас политической культуры. Есть какой-то уровень нормальности политики. Мы от него уже настолько далеко ушли, что мы забыли о том, что нельзя комментировать дела государственным деятелям, которые находятся на стадии следствия», — заявил эксперт.

По словам Бортника, в целом Украина давно ушла от нормы «нормальности», хотя в мире за этим внимательно следят и все меньше хотят иметь дел с Киевом.

Ранее замглавы МВД Украины Евгений Енин сообщил, что стрельба по автомобилю Шефира велась патронами калибра 7,62 мм, которые производятся в Венгрии. Такие боеприпасы на Украине никогда не использовались, уверен он.

Ранее украинские журналисты сообщили, что руководящие органы страны не располагают текстом так называемого плана трансформации, представленного Зеленским в США. Так, в Офисе президента Украины ответили, что «в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях отсутствует», передает НСН.

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украина зеленский бортник шефир
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