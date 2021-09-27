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Лидер ХДС Лашет взял на себя ответственность за итоги выборов в бундестаг
Политика
Лидер ХДС Лашет взял на себя ответственность за итоги выборов в бундестаг
wikipedia.org  /  Kasa Fue / CC BY-SA 4.0

Берлин, 27 сентября. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет прокомментировал итоги выборов в бундестаг.

По его словам, на проигрыш его партии на парламентских выборах повлияло множество факторов. И это также признали его коллеги по партии в ходе заседании федерального правления.

«И я, конечно, знаю, что я лично внес вклад в эти итоги выборов», — резюмировал он.

Стоит отметить, что Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одержала победу на федеральных выборах, заручившись поддержкой 25,7% избирателей. На втором месте оказался блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с результатом 24,1% голосов избирателей, сообщает Национальная служба новостей.

Ранее кандидат в канцлеры от победившей СДПГ Олаф Шольц призвал блок ХДС/ХСС уйти в оппозицию. По его словам, граждане Германии проголосовали за смену власти.

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выборы германия лашет
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