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Бывший министр экономики Украины заявил о неизбежности тяжелого кризиса в стране
Экономика
Бывший министр экономики Украины заявил о неизбежности тяжелого кризиса в стране
pxhere.com

Киев, 27 сентября. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о непростых временах для страны. Слова бывшего чиновника приводит издание «Главред».

Украине, по его словам, предстоит пережить «тяжелый финансовый кризис» и «тяжелую зиму». Запад, отметил Суслов, признает, что российская компания «Газпром» в полном объеме выполняет свои контракты на поставки голубого топлива в страны Евросоюза, но, несмотря на это, европейцы нуждаются в дополнительных объемах.

При этом киевские власти хотят, чтобы Россия осуществляла прокачку именно через Украину, поскольку страна ощущает серьезный дефицит газа, а также нехватку доходов от его транзита, подчеркнул Суслов в статье. Однако правительство не хочет вести переговоры с РФ о возврате к прямым закупкам. Вместо этого Киев предпочитает покупать газ у европейских спекулянтов по завышенным ценам, добавил он.

Профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Михаил Аким ранее заявил, что нынешняя ситуация на газовом рынке Европы является сезонным пиком. Опасения холодной зимы вынудило азиатских игроков усилить мощности угольной генерации, что спровоцировало текущие события в мире.

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Газпром украина кризис цены на газ
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