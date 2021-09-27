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Россиянам объяснили порядок индексации материнского капитала
Экономика
Россиянам объяснили порядок индексации материнского капитала
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 сентября. Индексация ряда важных выплат ожидается в России в следующем году. Среди них — размер материнского капитала.

Так, в этом году сумма сертификата выросла на 3,7%, а в следующем году коэффициент индексации составит 4%. В Пенсионном фонде объяснили, как проходит перерасчет выплат. Если у семьи уже есть сертификат, но он еще не использован, сумма по нему будет равна установленной на год распоряжения господдержкой.

«Если семья получила сертификат на первого ребенка в 2020 году, а использует в 2021-м, размер составит 483 881,83 рубля, а если использование планируется уже в 2022-м, то сумма увеличится до 503 237 рублей», — приводит разъяснение ПФР PRIMPRESS.

Если семья успела потратить часть материнского капитала, остаток будет проиндексирован с нового года.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что в 2024 году размер материнского капитала при рождении первого ребенка составит 544 301 рубль. При рождении второго ребенка семья будет получать 719 274 рублей.

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