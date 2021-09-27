Директор Ассоциации туризма Семенова заявила о негативном влиянии закона о гидах

Санкт-Петербург, 27 сентября. Член правления ассоциации «Альянс туристических агентств» Ирина Семенова высказалась о будущем туризма после принятия закона о гидах. Эксперт опасается последствий для туристов.

Туристическая сфера продолжает проходить испытания на прочность с начала пандемии. Так, путешественники столкнулись с закрытием границ, затем с нерегулярным авиасообщением. Недавно группа туристов на Эльбрусе оказалась в опасной для жизни ситуации — несколько участников экспедиции погибли, заблудившись в незнакомой местности. На этом фоне правительство рассматривает инициативу «о гидах».

Медиагруппа «Патриот» пригласила представителей прессы для обсуждения туризма. Экспертами конференции выступили директор сети турагентств Николай Мельник и руководительница Ассоциации промышленного туризма Северо-Запада Ирина Семенова. Спикеры затронули вопрос «закона о гидах» в беседе с журналистами. Семенова предупредила, что инициатива может негативно сказаться на комфорте туристов в будущем.

«Закон о гидах сейчас вот-вот должен вступить в силу, к сожалению, к следующему лету. Это грустная история, потому что если что случиться, вам будет сложно судиться и компания может отказаться», — отметила Семенова.

Эксперты также затронули тему трагедии на Эльбрусе. Мельник заявил, что каждый тур должен пройти проверку комиссией, ведь маршруты бывают разной сложности.

Мельник также объяснил, почему Турция остается привлекательным местом для российских туристов. Эксперт связал популярность маршрута с «особой моделью».