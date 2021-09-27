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Совбез РФ по поручению Путина подготовил проект госполитики в стратегическом планировании
Политика
Совбез РФ по поручению Путина подготовил проект госполитики в стратегическом планировании
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Москва, 27 сентября. Совет безопасности России одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования.

Как уточнил секретарь Совбеза Николай Патрушев, соответствующий документ был подготовлен по указанию президента РФ Владимира Путина. В процессе принимали участие органы госвласти, научное и экспертное сообщества, гражданские институты.

«Совет безопасности рассмотрел и одобрил проект Основ государственной политики в сфере стратегического планирования в Российской Федерации», — отметил Патрушев.

Проект требует внесения некоторых доработок. После этого документ будет представлен на утверждение российского лидера в ноябре 2021 года, добавил секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев рассказал об угрозе американских биолабораторий для жизни и здоровья людей. По его словам, страны Запада нарушают права человека в массовом порядке, передает НСН.

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Все новости / Политика / Совбез РФ по поручению Путина подготовил проект госполитики в стратегическом планировании
путин россия патрушев совбез
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