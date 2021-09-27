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Главными трендами текущей осени назвали женственность и минимализм
Мода и стиль
Главными трендами текущей осени назвали женственность и минимализм
pixabay.com  / 

Никто не оспорит того факта, что осенью хочется укутаться в теплый свитер и сидеть у камина с любимой книгой. Но что если немного изменить концепцию и, помимо привычных грубых свитеров с высоким горлом, добавить в свой гардероб немного женственности, пишет Vogue.

Очевидно, что после долгого сидения дома в эпоху пандемии любой девушке и женщине захочется наряжаться почаще. В новом сезоне правят балом женственность и минимализм. В последнее время в коллекциях многих демократичных и люксовых марок на первый план выходят именно эти два принципа. При этом приевшиеся в последние годы андрогинные модели никуда не делись. С оверсайз одеждой тоже пока рано прощаться. Но внимания к ним меньше. У дизайнеров новые способы определения феминности. Теперь они поверх ажурной блузки предлагают носить длинную грубую дубленку, а кожаное платье сочетать с объемным жакетом.

Так, в осенней коллекции Massimo Dutti Limited Edition женственность и минимализм предлагается поставить рядом. Природные оттенки, четкие силуэты и деликатные материалы подчеркивают это как нельзя кстати. Дизайнеры бренда поступают очень хитро. Они одновременно делают реверанс в сторону актуальных решений, при этом учитывают любовь девушек к базовым вещам. К тому же все их вещи отличаются элегантностью и сдержанностью. Их можно носить как самостоятельно, так и совмещать в многослойных, сложных, порой даже хаотичных образах.

Любой, даже самый грубый наряд может стать женственным, если добавить к нему правильные детали. Довольно популярен пример ношения платья вместе с ремнем для того, чтобы подчеркнуть линию талии. Однако стоит отметить, что бренд не отходит от традиций. В новой коллекции есть все необходимое, чтобы провести модную осень в мегаполисе. От шерстяных и уютных пальто, в которых так и хочется закопаться с головой до высоких ковбойских сапог, которые по-прежнему считаются ультрамодными и всегда прекрасно дополняют образ.

Ранее стилист Александр Рогов показал самые модные жилеты этой осени.

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