Sohu: Москва направила США четкий сигнал во время инцидента с B-52 у границ России

Пекин, 27 сентября. Военно-воздушные силы США едва не остались без бомбардировщика из-за очередной провокации у российских рубежей, пишет Sohu.

Ранее многоцелевые истребители Су-35С ВКС РФ были подняты в воздух для перехвата американского стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress. Самолет двигался над водами Тихого океана в сторону государственной границы Российской Федерации. Экипаж B-52 не стал усугублять ситуацию и сменил курс. Тем не менее инцидент является показательным, приводит материал китайского издания «ПолитРоссия».

Авторы уверены, что Москва направила США четкий сигнал во время перехвата. Дело в том, что российское командование отправило для сопровождения бомбардировщика сразу три истребителя, что неожиданно много. Такая реакция удивила аналитиков Sohu.

«Судя по всему, россияне начинают терять терпение из-за большого количества провокаций и готовы начать действовать более жестко», — констатировали эксперты.

Теперь Москва действует решительнее, полагают авторы. Это означает, что американский бомбардировщик мог оказаться на дне Тихого океана, если бы вторгся в воздушное пространство РФ.

Ранее издание RT опубликовало кадры перехвата бомбардировщика. Британский аналитик Генри Холлоуэй, в свою очередь, назвал произошедшее «обменом колкостей».