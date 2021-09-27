Без шелеста страниц: топ-6 удобных сервисов и приложений для книголюбов

Не все любители почитать ходят с бумажной книгой подмышкой и шелестят ее хрустящими печатными страницами. Технологии подарили нам шикарные возможности — с комфортом читать где и как угодно — так почему бы не пользоваться ими в полной мере? Чтобы не потеряться в обилии книжных сервисов, ФАН разобрался, на какие современному читателю стоит обратить свое внимание.

ЛитРес

По-настоящему крупная библиотека электронных книг, в ассортименте которой порядка одного миллиона цифровых изданий на русском и иностранных языках. Больше 60 тысяч книг из этого массива абсолютно бесплатны, как и 20% вообще любой литературы, представленной на платформе. То есть прежде чем купить понравившееся произведение в приложении, вы можете спокойно с ним ознакомиться и решить, стоит ли оно ваших денег. Удобная навигация, синхронизация контента на любых устройствах и простейшая регистрация — дополнительные плюсы онлайн-библиотеки.

Bookmate

Еще один сервис, отличающийся комфортом и широтой выбора. В этой библиотеке вы покупаете не отдельные книги, а подписку, по которой читаете тысячи произведений самых разных жанров. К слову, классика мировой литературы и обязательные к прочтению книги из школьной программы бесплатны, а их здесь ни много ни мало 50 тысяч. Из оригинального: Bookmate не просто автономная «читалка», а практически социальная сеть для книголюбов, где они могут обмениваться мнениями и давать друг другу советы.

pixabay.com /

Readly

Не столько приложение для чтения, сколько ваша персональная книжная полка в цифровом формате. Удобный и приятный глазу сервис поможет вам скомпоновать прочитанное, а также составить личный читательский план на будущее. По оценкам пользователей, Readly будет предлагать прочесть что-то похожее или подскажет, где найти интересующую вас книгу в электронном или бумажном формате. К тому же здесь можно обсудить литературу с единомышленниками — сам сайт поможет вам отыскать друзей.

eBoox

Красочная и приятная читалка без раздражающей рекламы. Но самое лучшее в ней — поддержка любого популярного книжного формата. Загрузить книги можно быстро и удобно с телефона или интернета, синхронизироваться файлы будут на всех девайсах. И вишенка на торте: если теряетесь в желании, что почитать, можно перейти во встроенный онлайн-каталог приложения и определиться с выбором.

pixabay.com /

MyBook

Еще одна цифровая библиотека, где не купить отдельную книгу, зато по подписке можно получить сразу десятки тысяч. Есть два варианта: стандартный и премиум, при оплате одного из которых первые 14 дней для вас будут бесплатны. Разочарованы вы, скорее всего, не будете: среди плюсов — яркий интерфейс, возможность читать или слушать книги без интернета, синхронизация аккаунта между разными устройствами. Как бонус вам всегда будет, что почитать, ведь редакция сервиса регулярно составляет тематические подборки и отчитывается о самых интересных литературных новинках.

PocketBook Reader

Если вы читаете с планшета и хотели бы, чтобы ваша книга выглядела как настоящая, то смело скачивайте этот сервис. Помимо приятной анимации с перелистыванием книг, сервис хорош тем, что поддерживает 26 книжных и аудиоформатов, а это значит, что читать можно не только книги, но и журналы и комиксы. Как в текстовых, так и в аудиофайлах можно делать заметки и вести настоящий читательский дневник, а формат книги на экране легко подстроить под себя: от выбора цветовой темы до обрезки полей. Также из весомых и полезных приятностей — встроенные словари и переводчик на множестве языков.