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Политики и вооруженные движения Судана поддержали военное партнерство
Весь мир
Политики и вооруженные движения Судана поддержали военное партнерство
Федеральное агентство новостей  / 

Хартум, 27 сентября. Политические образования, вооруженные движения и общественные деятели объявили о приверженности как переходному периоду, так и военному партнерству. Кроме того, они высоко оценили действия армии и Сил быстрого реагирования во время попытки государственного переворота, но при этом осудили мятеж.

Совместное заявление поддержали 12 партий, в том числе БААС, демократы, а также Освободительное движение, возглавляемое Минни Миннави, и Объединение за справедливость и равенство, руководит которым министр финансов Джибриль Ибрагим.

«Партнерство с военным компонентом было обусловлено потребностями переходного периода и основывалось на соответствующих документах. Это участие должно характеризоваться взаимным уважением, ответственностью и приоритетом национальных интересов до этапа выборов», — заявили в ходе встречи.

Член партии «Национальный конгресс» и видный сторонник запрещенной в РФ террористической группировки «Братья-мусульмане»1 Абд аль-Баки Бакрави решил реализовать задуманный экстремистский план и организовал переворот, который подавили солдаты совместно с Силами быстрого реагирования и полицией.

Мятежники планировали захватить мосты, телевизионные станции и здание Главного штаба, а также арестовать членов Суверенного совета и министров. Власти призвали граждан противостоять боевикам, которые по итогу не смогли заполучить Хартум и свергнуть действующее правительство. Премьер Абдалла Хамдок заявил, что со стороны нападавших велась широкомасштабная подготовка к попытке смены власти.

Позже председатель переходного Суверенного совета Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан раскритиковал политиков, занятых исключительно борьбой за должности, и подчеркнул, что армия стремится к избирательному процессу, который приведет к формированию демократического гражданского правительства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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