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Путин поручил внедрить российские информационные системы в дистанционное образование
Общество
Путин поручил внедрить российские информационные системы в дистанционное образование
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что в РФ необходимо использовать только государственные информационные системы в сфере дистанционного школьного образования.

Таким образом, к 1 января 2023 года в России необходимо обеспечить исключительно государственными информационными системами при осуществлении основных общеобразовательных программ. Это также будет относиться к программам среднего профессионального образования и дистанционных образовательных технологий, которые сопряжены с персональными данными учеников.

Как ранее сообщалось, глава Минобрнауки России Валерий Фальков оценил влияние пандемии на систему высшего образования. Так, российская система образования не только смогла выстоять, но и стала сильнее.

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