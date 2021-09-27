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Москвичка ударом ножа в пах лишила жизни своего любовника в Мытищах

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 20:35
Происшествия
Москвичка ударом ножа в пах лишила жизни своего любовника в Мытищах
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Московская область, 27 сентября. Женщина в пылу гнева нанесла смертельное ранение своему возлюбленному. К стало известно ФАН, дама была возмущена тем, что ее избранник рано утром захотел заняться сексом.

Подозреваемая и 33-летний пострадавший сожительствовали более 13 лет. Оба официально трудоустроены на местном предприятии. О них у соседей только положительные отзывы. Однако выяснилось, что как женщина, так и мужчина иногда любили немного выпить.

«По факту смерти 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 4 УК РФ. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств», — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Вечером 25 февраля близкие люди решили провести вечер за распитием спиртных напитков и беседами. Пара даже не заметила, как часы показали пять часов утра. Они решили ложиться спать, однако у мужчины появилось сильное половое влечение. Своими приставаниями он довел любимую женщину до белого каления.

«Подозреваемая вскочила с кровати и убежала на кухню, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Там она взяла кухонный нож и ударила им в пах. Лезвие ножа задело артерию, и мужчина через некоторое время умер».

Сожительница сама позвонила стражам порядка. На место преступления выехала оперативно-следственная группа. Блюстители закона задержали женщину. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания. Если вина подозреваемой будет доказана в суде, то ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал ФАН, пенсионер из Краснодарского края получил длительный тюремный срок за убийство семьи.

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