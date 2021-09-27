Шейхи на востоке Ливии раскритиковали работу переходного правительства

Бенгази, 27 сентября. Активисты, шейхи и видные деятели ливийского региона Киренаика осудили действия переходного Правительства национального единства (ПНЕ) во главе с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой и поддержали Палату представителей.

Общественники из востока страны в обращении указали на недостаточную приверженность кабмина оказанию услуг гражданам и подготовке к предстоящим выборам. Он не смог реализовать дорожную карту, разработанную Форумом политического диалога, объединить госучреждения и решить проблему трудоустройства населения.

В заявлении также раскритиковали преобразование ПНЕ в центральное правительство, которое препятствует справедливому распределению ресурсов, услуг и проектов между регионами страны. По их словам, Триполитания для министерств остается в приоритете в ущерб Феццану и Киренаике.

Шейхи и активисты заявили о поддержке Палаты представителей как единственного законодательного органа власти в государстве. Они считают верным ее решение лишить правительство вотума доверия.

С критикой кабмина накануне выступил председатель парламентского Комитета обороны и национальной безопасности Таляль Майхуб. Депутат призвал генпрокуратуру провести расследование в связи с указом ПНЕ, касающимся предоставления ливийского гражданства.

Во вторник, 21 сентября, Палата представителей вынесла вотум недоверия правительству. Ее члены обвинили кабмин в невыполнении взятых обязательств и растрате госбюджета. Дабиба позже объявил, что министры продолжат работу по обеспечению нужд населения и подготовке к избирательному процессу.