Глава Волгограда Лихачев сложил полномочия из-за получения депутатского мандата

Волгоград, 27 сентября. Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев досрочно покинул занимаемый пост в связи с переходом в Государственную думу.

Соответствующую информацию распространила пресс-служба городской думы.

«Сегодня на заседании депутатов городской думы Волгограда глава города досрочно сложил полномочия по собственному желанию в связи с избранием депутатом Госдумы», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Лихачев исполнял обязанности главы региона с 2016 года.

Выборы депутатов Государственной думы проходили в России с 17 по 19 сентября текущего года. Президент России Владимир Путин отметил высокую явку избирателей, сообщила Национальная служба новостей. По данным ЦИК России, партия «Единая Россия» получила 324 мандата в Государственной думе, сохранив конституционное большинство.