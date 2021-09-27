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Путин поручил установить контроль за информацией для детей в Сети
Общество
Путин поручил установить контроль за информацией для детей в Сети
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть вопрос об установлении госрегулирования оборота информации для детей в Интернете.

Поручение направлено российскому правительству, а также комиссии Госсовета России. Глава российского государства поручил ответственным лицам подготовить доклад по теме до 1 марта 2022 года.

Кроме того, президент России Владимир Путин поручил руководству российских школ сократить число контрольных и проверочных работ. Это необходимо для обеспечения «Обоснованного режима контроля знаний». Ответственными за исполнение поручения были назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

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