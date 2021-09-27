Путин поручил российским школам сократить число контрольных работ

Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин поручил руководству российских школ сократить число контрольных и проверочных работ.

Это необходимо для обеспечения «Обоснованного режима контроля знаний». Ответственными за исполнение поручения были назначены министр науки и высшего образования Валерий Фальков и глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний», — говорится в документе.

Кроме того, будет учтена актуальность задач проверки качества образования. Согласно поручению президента, завершить работу необходимо до 1 сентября 2022 года.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ранее оценил влияние пандемии на систему высшего образования. По его словам, российская система образования стала сильнее.