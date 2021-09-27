Политолог Межевич оценил шансы Белоруссии в войне против Украины

Пока Соединенным Штатам не нужна война в центре Европы, Украина не решится на открытую агрессию в отношении своих соседей. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обеспокоен созданием баз НАТО под видом учебным центров на Украине. Он заявил, что на «это надо реагировать», и поручил уделять особое внимание белорусско-украинской границе.

Собеседник ФАН попытался ответить на вопрос, могут ли натовские войска на Украине быть направлены против Белоруссии.

«Если бы меня спросили об этом пару лет назад, я бы сказал, что это маловероятно, — заметил Межевич. — Петр Порошенко частенько делал грозные заявления, однако то ли в силу своего возраста, то ли благодаря его опыту в государственном управлении (он прошел по всем ступеням политической лестницы!) большинство экспертов, моих коллег, сходилось на том, что на Украине так или иначе победит здравый смысл. Поговорить — поговорят, но войны не будет. Как-то так!»

Теперь же, продолжил политолог, у руля власти в Киеве находится человек, который «хорошо играет в скетчах и на рояле».

«Однако что у него в голове как у политика — не до конца понятно, — заметил эксперт. — А ведь он при этом верховный главнокомандующий! И поэтому я в этом случае согласен с господином Лукашенко, когда он говорит о необходимости пристально следить за границей с Украиной».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Собеседник ФАН затруднился однозначно ответить на вопрос о том, сможет ли Республика Беларусь отразить наступление войск НАТО самостоятельно.

«Даже военные не смогут вам точно сказать, — отметил Межевич. — Но я убежден, что если речь идет только об одном направлении атаки: с юга, запада или севера, то белорусская армия выстоит. Если же на нее нападут сразу со всех сторон, то это будет уже общеевропейская война, и Минск, разумеется, в этой ситуации уже не справится. Но на то у него есть Союзный договор с Россией — Москва обязательно поможет».

Благодаря этому договору, продолжил политолог, вероятность военного конфликта Республики Беларусь с ее недружелюбными соседями крайне мала.

«Даже если президент Украины не имеет надлежащего политического и военного опыта, чтобы осознать бесперспективность войны с Белоруссией, над ним стоит руководство Соединенных Штатов, которое в реальности управляет этой страной, — заметил эксперт. — В данном случае оно, как это ни странно, выступает стабилизатором поведения украинских элит. Иными словами, пока американцам не нужна война в центре Европы, Киев не решится на агрессию. По крайней мере, я надеюсь на это».

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