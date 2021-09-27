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Глава полиции ЦАР предложил кабинету министров стратегию по восстановлению страны
Весь мир
Глава полиции ЦАР предложил кабинету министров стратегию по восстановлению страны
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 27 сентября. Главный директор полиции ЦАР Мишель Нике Нассену принял участие в заседании кабинета министров, где обсудил стратегию восстановления деятельности госструктур на территории страны.

Тесное взаимодействие силового ведомства с чиновниками республики стало возможным благодаря письму, направленному премьер-министром Анри-Мари Дондра и президентом Фостен-Арканжем Туадера к командованию жандармерии. Руководители обязали правоохранителей оказать содействие в реставрации государственного управления на освобожденных территориях.

«По этой причине в заседании Кабинета министров принял участие генеральный контролер полиции Бъенвеню Зоку, который в очередной раз подтвердил приверженность силового блока ЦАР в деле защиты национальных интересов и территориальной целостности», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что правительственные войска Центральноафриканской Республики (FACA) провели спецоперацию и разгромили банду радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в префектуре Уака.

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