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Бастрыкин рассказал о мерах по защите подростков от негативного контента в интернете
Общество
Бастрыкин рассказал о мерах по защите подростков от негативного контента в интернете
Пресс-служба СК РФ

Москва, 27 сентября. Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин рассказал, как бороться с пагубным влиянием цифровизации на подрастающее поколение.

Глава СК провел организационное заседание диссертационного совета, созданного на базе Московской академии Следственного комитета России. Во время совещания Бастрыкин подчеркнул, что огромной проблемой современного общества является наличие массы различного негативного контента в интернете. Подростки ориентируются на героев из компьютерных игр, отметил он.

С одной стороны цифровизация упрощает многие сферы жизни, а с другой – делает примитивнее сознание и поведение людей. Специалист заметил, что общение в интернете без личной коммуникации имеет негативные последствия. Председатель СК считает, что для решения обозначенной проблемы нужна командная работа, сообщили в пресс-службе СКР.

«Комплексный подход, подключение к работе психологов, криминалистов и процессуалистов, отдельное рассмотрение вопросов по юридической психологии», — рассказал Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении детей в таганрогском бассейне. Глава Следственного комитета поручил доложить ему о проведении процессуальной проверки.

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бастрыкин интернет подростки
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