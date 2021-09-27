Президент России поручил усовершенствовать систему оплаты труда педагогов

Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин поручил главе Минпросвещения РФ и губернаторам предоставить предложения по усовершенствованию системы оплаты труда педагогов.

Отчитаться по результатам поручения российского лидера необходимо до 1 декабря текущего года. Кроме того, глава государства распорядился, начиная с 2022 года, создать телевизионное шоу «Учитель года», а также предусмотреть его финансирование из бюджета страны.

Некоторые категории бюджетников в России начнут получать увеличенную зарплату с 1 октября. Их зарплаты в среднем проиндексируют на от 3,5% до 4,5% в зависимости от региона и сферы деятельности, заявил эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. При этом изменения не затронут зарплаты медиков, учителей и все тех других, кого коснулись майские указы президента.