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Президент России поручил усовершенствовать систему оплаты труда педагогов

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 19:38
Экономика
Президент России поручил усовершенствовать систему оплаты труда педагогов
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 27 сентября. Президент России Владимир Путин поручил главе Минпросвещения РФ и губернаторам предоставить предложения по усовершенствованию системы оплаты труда педагогов.

Отчитаться по результатам поручения российского лидера необходимо до 1 декабря текущего года. Кроме того, глава государства распорядился, начиная с 2022 года, создать телевизионное шоу «Учитель года», а также предусмотреть его финансирование из бюджета страны.

Некоторые категории бюджетников в России начнут получать увеличенную зарплату с 1 октября. Их зарплаты в среднем проиндексируют на от 3,5% до 4,5% в зависимости от региона и сферы деятельности, заявил эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода. При этом изменения не затронут зарплаты медиков, учителей и все тех других, кого коснулись майские указы президента.

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путин врачи оплата труда
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