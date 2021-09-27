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Путин распорядился о создании телешоу «Учитель года»

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 20:00
Общество
Путин распорядился о создании телешоу «Учитель года»
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 27 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручил создать телевизионное шоу «Учитель года» и выделить средства на его финансирование. Проект должен быть запущен до 1 июля 2022 года.

Телешоу и его трансляции должны стать составляющими информационного освещения всероссийского конкурса «Учитель года России», говорится на сайте Кремля.

В ходе заседания президиума Госсовета по вопросам образования, которое состоялось в конце августа, Путин заявлял, что нужно создать шоу про учителей, которое будет таким же интересным, как «Форт Боярд».

Ранее президент высказался о необходимости совершенствования системы оплаты труда педагогов, исходя из возможностей бюджета. Во время онлайн-встречи с преподавателями различных образовательных учреждений он подчеркнул, что власти должны выделять средства на создание правильного образа учителя.

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