Расследование взрывов в порту Бейрута оказалось на грани срыва из-за иска против судьи

Бейрут, 27 сентября. Судья Тарек Битар, ведущий расследование по делу о взрывах в порту Бейрута 4 августа 2020 года, приостановил исполнение своих обязанностей в связи с иском, поданным против него бывшим министром внутренних дел Нухадом Махнуком.
Известно, что исковое заявление стало ответом на вызов чиновника на допрос, а само обвинение каким-то образом связано с якобы заинтересованностью судьи по данному делу.
An investigation on the 2020 Beirut explosion was suspended again, after an official wanted for questioning asked to remove the lead investigator.— AJ+ (@ajplus) September 27, 2021
The blast, blamed on state negligence, killed 200+ people, but top officials have delayed the case.
0 have been held accountable. pic.twitter.com/fAk5M92037
Расследование зашло в тупик. Все подозреваемые — представители высших эшелонов власти от генералов до министров и президента — не являются на допросы, так как парламент отказывается снимать с министров и государственного лидера неприкосновенность, а силовые ведомства не выдают распоряжений на приведение высших офицеров к следственным действиям.
Битар занимает свою должность с февраля 2021 года. На своем посту он заменил отстраненного судью Фади Савана, который пришел к тождественным выводам: к катастрофе привела халатность ряда высокопоставленных чиновников и офицеров, а также некоторых депутатов парламента.
Beirut blast probe suspended after request to remove judge | Beirut explosion News | Al Jazeera https://t.co/YQbNTdhGAs— TimothyK | editor of theCOG.co ???????? (@VeritasPrimeTK) September 27, 2021
Отстранение Битара в случае удовлетворения иска Махнука, скорее всего, станет последним ударом по расследованию. Крайне маловероятно, что третий судья возьмет на себя эту работу в условиях максимального ограничения своих возможностей со стороны членов политической элиты страны, которые сплотились в попытках заблокировать следствие. Ливан известен безнаказанностью, на протяжении десятилетий господствующей в отношении укоренившихся политических кланов.
Семьи жертв взрыва уже потребовали международного расследования, потеряв доверие к правосудию в собственной стране. Кроме того, известие о деле против действующего судьи взволновало общественность, представители которой пообещали устроить массовые беспорядки в случае отстранения Битара.
Is an international human-rights-based investigation the only way for Lebanese leaders to be held accountable over the horrific port explosion of 04/08/2020 in Beirut? Some thought-provoking viewpoints - by @MichaelFakhri via @The_NewArab : https://t.co/AJ0bP1W6ag— dr harry hagopian ???? (@harryhagopian) September 26, 2021
Взрывы в порту Бейрута являются крупнейшей техногенной катастрофой в современной истории Ливана. В результате грубого нарушения техники безопасности и правил хранения взрывоопасных веществ на одном из портовых складов в результате сварочных работ произошла детонация петард, которая, в свою очередь, инициировала взрыв близлежащих 2 750 тонн аммиачной селитры, находившейся там с конца 2013 года. При этом сила возникшей реакции находилась в пределах 700-1000 тонн аммиачной селитры за счет деградации вещества на открытом воздухе в течение нескольких лет.
Официально погибшими признаны 215 человек, еще 60 пропали без вести (по версии исследователей, эти люди либо унесены морем, либо расщеплены взрывом). Ранения получили семь тысяч человек, а жилища еще 300 тысяч ливанцев оказались повреждены.