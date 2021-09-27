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Расследование взрывов в порту Бейрута оказалось на грани срыва из-за иска против судьи
Весь мир
Расследование взрывов в порту Бейрута оказалось на грани срыва из-за иска против судьи
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 27 сентября. Судья Тарек Битар, ведущий расследование по делу о взрывах в порту Бейрута 4 августа 2020 года, приостановил исполнение своих обязанностей в связи с иском, поданным против него бывшим министром внутренних дел Нухадом Махнуком.

Известно, что исковое заявление стало ответом на вызов чиновника на допрос, а само обвинение каким-то образом связано с якобы заинтересованностью судьи по данному делу.

Расследование зашло в тупик. Все подозреваемые — представители высших эшелонов власти от генералов до министров и президента — не являются на допросы, так как парламент отказывается снимать с министров и государственного лидера неприкосновенность, а силовые ведомства не выдают распоряжений на приведение высших офицеров к следственным действиям.

Битар занимает свою должность с февраля 2021 года. На своем посту он заменил отстраненного судью Фади Савана, который пришел к тождественным выводам: к катастрофе привела халатность ряда высокопоставленных чиновников и офицеров, а также некоторых депутатов парламента.

Отстранение Битара в случае удовлетворения иска Махнука, скорее всего, станет последним ударом по расследованию. Крайне маловероятно, что третий судья возьмет на себя эту работу в условиях максимального ограничения своих возможностей со стороны членов политической элиты страны, которые сплотились в попытках заблокировать следствие. Ливан известен безнаказанностью, на протяжении десятилетий господствующей в отношении укоренившихся политических кланов.

Семьи жертв взрыва уже потребовали международного расследования, потеряв доверие к правосудию в собственной стране. Кроме того, известие о деле против действующего судьи взволновало общественность, представители которой пообещали устроить массовые беспорядки в случае отстранения Битара.

Взрывы в порту Бейрута являются крупнейшей техногенной катастрофой в современной истории Ливана. В результате грубого нарушения техники безопасности и правил хранения взрывоопасных веществ на одном из портовых складов в результате сварочных работ произошла детонация петард, которая, в свою очередь, инициировала взрыв близлежащих 2 750 тонн аммиачной селитры, находившейся там с конца 2013 года. При этом сила возникшей реакции находилась в пределах 700-1000 тонн аммиачной селитры за счет деградации вещества на открытом воздухе в течение нескольких лет.

Официально погибшими признаны 215 человек, еще 60 пропали без вести (по версии исследователей, эти люди либо унесены морем, либо расщеплены взрывом). Ранения получили семь тысяч человек, а жилища еще 300 тысяч ливанцев оказались повреждены.

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