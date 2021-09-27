Расследование взрывов в порту Бейрута оказалось на грани срыва из-за иска против судьи

Бейрут, 27 сентября. Судья Тарек Битар, ведущий расследование по делу о взрывах в порту Бейрута 4 августа 2020 года, приостановил исполнение своих обязанностей в связи с иском, поданным против него бывшим министром внутренних дел Нухадом Махнуком.

Известно, что исковое заявление стало ответом на вызов чиновника на допрос, а само обвинение каким-то образом связано с якобы заинтересованностью судьи по данному делу.

An investigation on the 2020 Beirut explosion was suspended again, after an official wanted for questioning asked to remove the lead investigator.



The blast, blamed on state negligence, killed 200+ people, but top officials have delayed the case.



0 have been held accountable. pic.twitter.com/fAk5M92037 — AJ+ (@ajplus) September 27, 2021

Расследование зашло в тупик. Все подозреваемые — представители высших эшелонов власти от генералов до министров и президента — не являются на допросы, так как парламент отказывается снимать с министров и государственного лидера неприкосновенность, а силовые ведомства не выдают распоряжений на приведение высших офицеров к следственным действиям.

Битар занимает свою должность с февраля 2021 года. На своем посту он заменил отстраненного судью Фади Савана, который пришел к тождественным выводам: к катастрофе привела халатность ряда высокопоставленных чиновников и офицеров, а также некоторых депутатов парламента.

Beirut blast probe suspended after request to remove judge | Beirut explosion News | Al Jazeera https://t.co/YQbNTdhGAs — TimothyK | editor of theCOG.co ???????? (@VeritasPrimeTK) September 27, 2021

Отстранение Битара в случае удовлетворения иска Махнука, скорее всего, станет последним ударом по расследованию. Крайне маловероятно, что третий судья возьмет на себя эту работу в условиях максимального ограничения своих возможностей со стороны членов политической элиты страны, которые сплотились в попытках заблокировать следствие. Ливан известен безнаказанностью, на протяжении десятилетий господствующей в отношении укоренившихся политических кланов.

Семьи жертв взрыва уже потребовали международного расследования, потеряв доверие к правосудию в собственной стране. Кроме того, известие о деле против действующего судьи взволновало общественность, представители которой пообещали устроить массовые беспорядки в случае отстранения Битара.

Is an international human-rights-based investigation the only way for Lebanese leaders to be held accountable over the horrific port explosion of 04/08/2020 in Beirut? Some thought-provoking viewpoints - by @MichaelFakhri via @The_NewArab : https://t.co/AJ0bP1W6ag — dr harry hagopian ???? (@harryhagopian) September 26, 2021

Взрывы в порту Бейрута являются крупнейшей техногенной катастрофой в современной истории Ливана. В результате грубого нарушения техники безопасности и правил хранения взрывоопасных веществ на одном из портовых складов в результате сварочных работ произошла детонация петард, которая, в свою очередь, инициировала взрыв близлежащих 2 750 тонн аммиачной селитры, находившейся там с конца 2013 года. При этом сила возникшей реакции находилась в пределах 700-1000 тонн аммиачной селитры за счет деградации вещества на открытом воздухе в течение нескольких лет.

Официально погибшими признаны 215 человек, еще 60 пропали без вести (по версии исследователей, эти люди либо унесены морем, либо расщеплены взрывом). Ранения получили семь тысяч человек, а жилища еще 300 тысяч ливанцев оказались повреждены.