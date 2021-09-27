Лидеры партий бундестага предрекли серьезную борьбу за кабмин по итогам выборов

Берлин, 27 сентября. Внутренняя борьба за кабмин по итогам выборов в бундестаг обещает быть крайне упорной, сообщает канал Welt, собравший высказывания лидеров избравшихся в немецкий парламент партий.

Роды нового Правительства ФРГ обещают быть крайне мучительными, пришли к выводу немецкие журналисты по итогам анализа предвыборных речей глав фракций, преодолевших барьер в 5% голосов. Наиболее радикальным оказался лидер одержавших победу социал-демократов Олаф Шольц. Кандидат на пост канцлера подчеркнул, что большинство немцев отдало свой голос за СДПГ, именно потому что прежний режим не смог предложить ничего нового, и народ требует перемен.

«Многие граждане поставили крестик за СДПГ, потому что они хотят, чтобы в правительстве произошли перемены, и потому что они хотят, чтобы следующего канцлера этой страны звали Олаф Шольц», — высказался социал-демократ.

Менее радикальным в своих словах оказался лидер блока ХДС/ХСС Армин Лашет. Его фракция станет второй по размерам в парламенте. Для христианских демократов и социалистов прошедшая кампания стала самой провальной в истории, но Лашет заверил, что продолжит бороться с левыми движениями в ФРГ.

«Голос за Союз — это голос против федерального правительства, которым руководят левые, поэтому мы приложим все усилия для того, чтобы сформировать правительство под предводительством Союза», — заявил консерватор.

Высказался и глава ХСС Маркус Зедер. Наиболее популярный в широких массах немцев политик придерживается необходимости начать переговоры с целью того, чтобы христианский Союз получил мандат на формирование кабмина. В этом случае, уверен политик, Правительство ФРГ удастся сформировать, не прибегнув к ожесточенной борьбе и удовлетворив интересы всех сторон.

«Мы совместно приступим к этим переговорам с чёткой целью добиться мандата на ведущую роль для Союза, чтобы Армин Лашет стал канцлером Федеративной Республики Германия и чтобы мы смогли составить разумный альянс и после этого быстро и активно взяться за решение крупных проблем», — заверил премьер-министр Баварии.

Властный кризис в ФРГ может аукнуться всему Европейскому союзу, опасается экс-советник немецкого кабмина Александр Рар. Вкупе с выборами во Франции грядущей весной, где велика вероятность прихода правых сил, ситуация в Берлине может привести к глубокому кризису всего континентального блока западных демократий.