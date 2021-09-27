Косовский кризис не разрешится, пока Вучич не выберет между Западом и Востоком

Президент Сербии Александр Вучич пытается «усидеть на двух стульях». Он балансирует между Западом и Россией, стараясь предстать перед сербами патриотом своей страны, откладывая решение острейших вопросов на потом. Об этом ФАН рассказали сербский политолог Стеван Гайич, а также российские эксперты по событиям на Балканах Екатерина Зотова и Георгий Энгельгардт, комментируя обострение на линии соприкосновения подконтрольной официальному Белграду территории с районом Косово.

Ранее стало известно, что местные власти самопровозглашенной республики Косово объявили о недействительности сербских автомобильных номеров на их территории. Это вызвало волнения среди косовских сербов, Приштина выставила на сербской границе спецназ, Белград активизировал у границы движение бронетехники и поднял в небо боевую авиацию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал стороны «проявлять сдержанность».

Эксперт аналитического центра «Платформа общественной дипломатии Сербии» Екатерина Зотова считает, что на линии соприкосновения Косово с остальной частью Сербии эскалация конфликта произошла в связи с провокацией с албанской стороны.

«Напряжение связано с введением силами, удерживающими Косово, запрета на въезд автомобилей с сербскими автомобильными номерами с 20 сентября. Это вызвало, мягко говоря, недоумение со стороны местного сербского населения и выразилось в протестах против данного решения. Албанцы для устрашения сербов используют свой спецназ ROSU и на данный момент занимаются разжиганием конфликтов с местным населением. Вучич в своих действиях отталкивается от той же «позы членистоногого», в которой Сербия оказалась после бомбардировок НАТО. Президент Сербии просит временных оккупантов косовской территории в лице КФОР/НАТО позаботиться о сербах, но те, как всегда, не торопятся спасать славян», — заявила эксперт по сербскому вопросу.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Зотова считает, что волна эскалации противостояния имеет цель узаконить отчуждение сербской территории — именно для этого, по словам эксперта, силы, захватившие Косово, привлекают к себе внимание, используя опасные трюки. Она уточнила, что заявление Белграда о возможной военной поддержке населения носит, скорее, риторический характер. Политолог полагает, что конфликт в Косово вряд ли будет исчерпан в ближайшее время, так как глобальные силы далеки от консенсуса.

Научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич поделился опасениями, что под видом спора о возврате Сербии земель Косово может скрываться подготовка акта предательства сербского народа.

«Боюсь, что происходящее на границе Косово — нечто вроде большого спектакля. На днях посредник от Евросоюза по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак сказал, что цель его миссии — международное признание Косово и подписание «регулирующих соглашений». То есть этот человек выступает за провозглашение «независимости» автономного края Сербии. По сути, посредник от Евросоюза по вопросу Косово представляет интересы НАТО. Белград на это не отреагировал. Более того, Лайчак гостил пять дней в Белграде, и президент Сербии Александр Вучич назвал его своим другом», — сказал политолог.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Аналитик выдвинул предположение, что сербской стороне позволят войти на территорию Косово и занять не более ее десятой части. По мнению собеседника ФАН, остальные земли края отдадут Албании, то есть НАТО.

«Резолюцию 1244 СБ ООН, которая предусматривает управление Северным Косово и Метохией международным сообществом и обеспечение безопасности для местных сербов, никто не отменял. Обстановка накалилась, при этом НАТО бездействует. Похоже, у Белграда хотят отнять земли на крайнем юге Сербии (это Прешево в Пчиньском округе). Подобное давно хотят сделать на Западе, и эскалация конфликта между Приштиной и Белградом вполне может быть прелюдией к осуществлению этого подлого замысла. Если Белград все-таки подпишет бумаги о согласии на отчуждение Косово, это будет страшно», — подчеркнул Стеван Гайич.

Сербский аналитик добавил, что при несоблюдении Приштиной и Евросоюзом обязательств Сербия, покинувшая Косово, должна защитить своих граждан. Он высказал мысль, что было бы отлично, если бы контроль по линии соприкосновения взяли на себя российские миротворцы, но напомнил, что Белград не приглашает Москву, так как это не выгодно сербским политикам и НАТО. Стеван Гайич добавил: сербский народ надеется, что Россия и Китай смогут дать отпор объединенному Западу во главе с Вашингтоном и остановят экспансию Североатлантического альянса по всему миру.

Научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт высказал мнение, что эскалация конфликта между Приштиной и Белградом носит управляемый характер.

«Можно предположить, что обостренная реакция Белграда на запрет со стороны Приштины сербских автомобильных номеров на самом деле дозирована. Возможно, правительство Вучича пытается жесткими заявлениями добиться хоть какого-то успеха на пути возвращения Косово. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призывает обе стороны вывести силовые структуры из пограничной зоны. К чему приведет подобная игра, покажет время», — поделился размышлениями эксперт по Балканам.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Собеседник ФАН напомнил, что министр обороны Сербии совместно с российским послом и военным атташе РФ посетили воинские части в приграничной зоне. Помимо этого, сербская армия совершает демонстративные облеты приграничной зоны на вертолетах и самолетах российского производства и выполняет маневры на танках Т-72, поставленных Российской Федерацией.

«Подобным образом власти Сербии демонстрируют гражданам страны поддержку со стороны Москвы, но при этом президент Сербии Александр Вучич играет одновременно несколько дипломатических партий. Сербские вооруженные силы не приближаются к линии разграничения ближе пяти километров, чтобы не вызвать негативной реакции НАТО. Белград просит Североатлантический альянс навести порядок. До сих пор никаких официальных обращений с просьбой о помощи к России от сербских властей не поступало», — обратил внимание политолог.

Научный сотрудник Института славяноведения РАН пояснил, что многие сербы, несмотря на усилия местных СМИ, не доверяют «взрыву патриотизма» Вучича, так как на протяжении многих лет он шел на уступки Западу. Эксперт назвал курс официального Белграда «лавирующим» и «тупиковым».

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