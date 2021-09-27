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Более 500 российских детей отправили заявку на участие в «Детском Евровидении»

  /   Обновлено: 27 сентября 2021 19:28
Общество
Более 500 российских детей отправили заявку на участие в «Детском Евровидении»
junioreurovision.tv  /  EBU / STIJN SMULDERS

Москва, 27 сентября. Более 500 детей из России отправили заявку на участие в международном конкурсе «Детское Евровидение — 2021», в пресс-службе Академии Игоря Крутого.

Из более чем 500 заявлений профессиональное жюри национального полуфинала выбрало свыше 50 композиций. В итоге победителем будет только один певец, который отправится во Францию отстаивать честь страны.

«Финалиста определит интернет-голосование и голосование профессионального жюри — деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий», — сообщили в Академии.

В отборе участвуют дети от девяти до 14 лет. Исполнитель должен быть композитором и автором текста песни или принимать участие в написании музыки и слов.

Полуфинал национального отбора состоится 30 сентября в Москве. Дата финала будет объявлена позже. Сам конкурс — «Детское Евровидение — 2021» пройдет в Париже в середине декабря.

На днях стало известно, что в полуфинал конкурса попали две девочки из Самарской области. Это Александра Канаева и Юлия Гаврилова.

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песни конкурс детское евровидение
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