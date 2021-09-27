Группа Maneskin выступит в двух городах России в 2022 году

Москва, 27 сентября. Итальянская группа Maneskin запланировала концерты в России в рамках мирового турне. Звезды объявили, в каких городах пройдут выступления.

Победители конкурса «Евровидение» Maneskin готовятся покорять музыкальные площадки 16 стран мира. Артисты также запланировали поездку в Россию: выступление в Москве состоится 9 марта, а в Петербурге — 11 марта. Анонс концертов появился в Instagram Maneskin.

Концерты также состоятся в Киеве, Лондоне и еще 20 городах. Стоит отметить, что фанаты с восторгом восприняли новость о туре итальянских звезд. Некоторые в шутку заявили, что «пора продавать почку» ради билетов, другие с удивлением обнаружили свои города в списке запланированных гастролей.

Концерты запланированы на 2022 год, несмотря на то, что совсем недавно участники Maneskin оказались в центре скандала в России. Так, недавно музыканты дали выступление в Москве. Певица Maruv должна была петь на разогреве у артистов, однако организация закрытого концерта столкнулась с проблемами, из-за чего номер звезды неоднократно переносился. В итоге артистка отказалась выступать перед Maneskin.