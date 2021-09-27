Пятилетие мирных соглашений в Колумбии отпраздновали массовыми убийствами и скандалами

Колумбийская партия бывших партизан COMUNES переживает раскол. Бойцы леворадикальной группировки FARC обвиняют партию в том, что она не защищает их и не помогает с их реинтеграцией в общество. Сенатор от COMUNES создала на ровном месте скандал, заявив, что жертвы похищений «жили в лагерях партизан, ни в чем себе не отказывая».

На фоне этого в Колумбии за два дня убили пять общественных лидеров. Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как власти Колумбии пытаются не свалиться в очередной политический кризис и почему это у них не выходит.

Федеральное агентство новостей /

Война с партизанами ELN

21 сентября министр обороны Диего Молано заявил, что в ходе спецоперации в департаменте Чоко, которая проводилась неделю назад, был убит командующий Западным фронтом «Армии национального освобождения» (ELN), известный под позывным Фабиан. Кроме него погиб один из его заместителей, известный как Карлитос.

Власти считают, что после уничтожения двух командующих Западного фронта его возглавит женщина, известная под именем Ла Абуэла («Бабушка»). Она была завербована ELN в 1992 году. Под ее командованием окажется 150 человек. Ее подозревают в сборе «кокаинового налога» с наркоторговцев, которые действуют в джунглях Чоко.

Федеральное агентство новостей /

«За информацию, которая позволит установить местонахождение Эмильсены Овьедо Сьерры по прозвищу «Ла Абуэла», предлагается вознаграждение в размере до 1 миллиарда песо (260 тысяч долларов), которая, учитывая ее 30-летний стаж, возьмет на себя управление Западным военным фронтом ELN, заменив Фабиана», — заявил в Twitter генерал Хорхе Луис Варгас.

Una recompensa de hasta $1.000 millones se ofrece por información que permita ubicar a Emilcen Oviedo Sierra, alias 'la Abuela', quien, dada su trayectoria criminal de 30 años, habría asumido el control del Frente de Guerra Occidental del Eln, en reemplazo de alias 'Fabián'. pic.twitter.com/jxwQs75VWQ — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) September 21, 2021

В ходе полицейской спецоперации 22 сентября в муниципалитете Тараса, департамент Антьокия, был обнаружен склад взрывчатых веществ, принадлежавший ELN. По данным властей, на месте было захвачено 162 кг взрывчатки и 132 электродетонатора.

Считается, что склад принадлежал отряду «Герои и мученики Тарасы» ELN. Его командир (позывной Дарио), известен нападениями на общественных лидеров в регионе Нижняя Каука, а также разрушением местной транспортной и энергетической инфраструктуры. Помимо этого, отряды ELN в данном регионе сотрудничали с криминальной группировкой «Лос Капаррос», на паях с которой они занимались наркоторговлей.

FARC против властей

Командующий 33-м фронтом «Революционных вооруженных сил Колумбии» (FARC) Джон Мекас заявил в интервью 24 сентября, что именно его бойцы стояли за покушением на президента Колумбии Ивана Дуке в июне 2021 года, и терактом с использованием заминированного автомобиля на базе колумбийской армии. Богота прокомментировала интервью в привычном для себя стиле — во всем виновата Венесуэла, с чьей территории якобы был обстрелян вертолет с президентом страны.

Федеральное агентство новостей /

Удивительно даже не признание Мекаса, а то, что колумбийская разведка, за которой тянется длинный шлейф провалов, в этот раз сработала хорошо и точно назвала покушавшихся.

Вероятно, воодушевленная таким успехом армия 25 сентября провела спецоперацию в Ла-Макарене, департамент Мета. Там накрыли небольшую сеть «киллеров», как их назвали власти, которые работали на Хентиля Дуарте. Были схвачены три человека, настоящие имена которых не раскрываются, известные по прозвищам Алехандро, Лавао и Чепе.

Алехандро, как выяснилось, имел связи среди госслужащих. Это позволяло ему шантажировать местных банкиров и вымогать у них деньги. Про Лавао известно, что он занимался вымогательствами и «крышеванием» туристического бизнеса в регионе. Он также управлял собственностью, которая, как считается, принадлежала Хентилю Дуарте и была им записана на подставных лиц.

Федеральное агентство новостей /

Раскол в COMUNES

COMUNES — партия бывших партизан FARC, которые подписали мирное соглашение в 2016 году, — переживает сейчас сложные времена. На прошлой неделе около ста бывших лидеров партизанской группировки собрались в Нейве, департамент Уила, чтобы обсудить провалы партии в деле реинтеграции. По их мнению, партия не выражает их интересы, не поддерживает их и вообще занимается не пойми чем.

Федеральное агентство новостей /

В числе организаторов встречи были два «раскольника» из партии — сенаторы Виктория Сандино и Бенкос Биохо. Они, как и бывшие партизаны, критиковали свою партию за то, что она не смогла защитить тех, кто согласился участвовать в мирном процессе. В 2021 году были убиты 37 бывших командиров FARC, сложивших оружие, а всего с 2016 года было убито около 280 человек.

Федеральное агентство новостей /

В их числе последний командующий 30-м фронтом FARC Арнольдо Медина, больше известный как Нельсон Родригес. 30 апреля к нему приехали семь боевиков, которые связали его семью, а самого Арнольдо убили двумя выстрелами в затылок неподалеку от дома. С его смертью специальные суды Комиссии правды и примирения (JEP) лишились ценного свидетеля гражданской войны, которая велась в департаменте Каука и сопровождалась массовыми убийствами мирного населения. Ни партия COMUNES, ни власти страны не смогли его защитить, хотя он за несколько месяцев до своего убийства обращался за специальной защитой из-за поступавших ему угроз.

COMUNES не оценили критики и отказали двум сенаторам в дальнейшем выдвижении от лица партии. Так что им ничего не оставалось делать, как примкнуть к внутренним критикам. Но раскол перед выборами 2022 года — это малая часть проблем, с которыми столкнулась партия.

Сенатор от COMUNES 22 сентября решила прославить командующего Восточным фронтом FARC Виктора Хулио Суареса, больше известного под псевдонимом Моно Хохой. Она заявила, что жертвы похищений не испытывали неудобств в плену. И вообще «находили утешение», находясь среди партизан, а сам Хохой был феминистом.

Жертвы похищений были в ярости. Сторонники бывшего президента Альваро Урибе устроили настоящую истерику в СМИ. Даже либеральный El Espectador, который при любом удобном случае жестко критиковал «урибистов» и их политику, заявил, что такой подход к жертвам конфликта отдает запредельным цинизмом. Депутат парламентской ассамблеи департамента Валье-дель-Каука Сигифредо Лопес, единственный выживший из 12 депутатов ассамблеи, похищенных FARC в 2002 году, заявил, что представители COMUNES должны быть выведены из состава JEP.

«Моно Хохой был жалким бандитом, человеком, который сеял террор в Колумбии, уносил жизни, похищал, вербовал детей, насиловал женщин и, кроме того, заставлял делать аборты. Воплощение всех форм зла. Почитание символа человеческих несчастий, развращенности, извращений мне кажется просто недопустимым», — прокомментировал президент Иван Дуке заявление Рамирес.

Федеральное агентство новостей /

Сенатору Рамирес пришлось извиняться за свои слова. Но ее теперь ждут в JEP, чтобы она прокомментировала условия содержания заложников в лагерях FARC. Кроме того, жертвы похищений подали жалобу в Межамериканскую комиссию по правам человека, требуя честного разбирательства и осуждения виновных хотя бы заочно.

В результате партия COMUNES умудрилась создать себе проблемы на ровном месте. Ничто не мешало их представителям промолчать, но они решили обелить одного из самых жестоких командующих FARC. В результате электоральные перспективы партии, которые и без этого скандала выглядели ничтожными, сейчас стремятся к нулю.

Убийства общественных лидеров

С окончанием общенациональной забастовки против налоговой реформы президента Дуке, все в Колумбии вернулось «на круги своя» — на этой неделе страна пережила одну массовую бойню и убийство пяти общественных лидеров в течение 36 часов.

Массовое убийство произошло 20 сентября в Тумако, департамент Нариньо.

«Четыре человека были убиты в общественном учреждении вооруженными людьми, которые прибыли на место происшествия около часа ночи, заставили людей лечь на землю, а затем застрелили их без разбора», — сообщает институт Indepaz.

Masacre #72 del 2021

20/09/21

Tumaco, Nariño



Cuatro personas fueron asesinadas en un establecimiento público por hombres armados que llegaron al lugar hacia la 1 am, allí obligaron a las personas a tirarse al suelo, luego les dispararon indiscriminadamente.

... ???????? pic.twitter.com/Ju8l2lu7EM — ???? ???? ???? ???? ???? ???? ​???? (@Indepaz) September 22, 2021

В тот же день в Антьокии была убита Мария Нанси Рамирес, учительница.

María Nancy Ramírez Pulgarín

20/09/21

Santa Rosa de Osos, Antioquia



María Nancy Ramírez era actualmente docente de la Institución Educativa Porfirio Barba Jacob, sede La Lomita, ubicada en Santa Rosa de Osos, Antioquia y pertenecía a la Asociación de Institutores de Antioquia. pic.twitter.com/wlMUxV3PEY — ???? ???? ???? ???? ???? ???? ​???? (@Indepaz) September 21, 2021

Дилио Байларин был убит тогда же в Чоко. Он был вождем в индейской резервации Альто Гуябалито. Известно, что ему постоянно присылали письма с угрозами местные криминальные группировки, но полиция бездействовала. Одновременно с ним в Кауке был убит другой индейский лидер Дэвид Арикапа. Илию Пильке, лидера индейцев, и Мартина Байону, главу сельской общины, убили 22 сентября в Кауке и Боливаре соответственно.

Все убийства происходили по обычному сценарию: группа неизвестных подъезжает к будущей жертве, расстреливает ее и скрывается с места, а полиция бездействует. При этом за несколько недель до убийств аппарат колумбийского Омбудсмена выпускает циркуляры, в которых пишет, что в местах будущих убийств «криминальные и партизанские группы усилили свое присутствие» и всем общественным лидерам, и особенно коренному населению, надо опасаться вооруженных столкновений.

Лидеры коренного населения призывают власти Колумбии защитить их и остановить истребление их лидеров.

«Коренные народы и нации Колумбии требуют, чтобы правительство Ивана Дуке и вооруженные группы немедленно прекратили физический, духовный и территориальный этноцид, которому они нас подвергают».

Pueblos y Naciones Indígenas de Colombia exigen al gobierno de @IvanDuque y a los grupos armados detener de manera inmediata el etnocidio físico, espiritual y territorial al que están siendo sometidos #SOSPueblosEnPeligro pic.twitter.com/sbuNrYmAzj — Documental Amarillo (@documentalamari) September 22, 2021

https://www.facebook.com/watch/?v=564080721462721

«Через пять лет после подписания Мирного соглашения из всех общественных лидеров, убитых в Кауке, 50,9% были представителями коренных народов. Приверженность коренных народов и наций Соглашению сделала нас целью для этого правительства и поставила нас в поле зрения вооруженных сил», — осудил убийства в своем Twitter сенатор Фелисиано Валенсия.

A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, de todos los líderes asesinados en el Cauca, el 50.9% fueron indígenas.

La apuesta de los pueblos y naciones indígenas por el Acuerdo, nos convirtió en objetivo del abandono de este Gobierno y nos puso en la mira de los armados. — Feliciano Valencia ???? (@FelicianoValen) September 27, 2021

С начала 2021 года в Колумбии были убиты 49 общественных лидеров и вождей коренного населения страны. Но власти в ответ ничего не предпринимают, только говорят с умным видом, что, «вероятно, происходит передел рынка наркотиков».

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