Немецкие ангажированные СМИ потеряли хватку, Германия деградирует, как и весь Запад. Так известный журналист Михаил Шахназаров прокомментировал две противоречащие друг другу оценки происходящего в мире политических событий от Deutsche Welle.

Вначале немецкая телерадиокомпания заявила, что легитимность выборов гарантирует возможность видеонаблюдения для всех желающих, уточнив, что в России камеры были не везде. Позже компания Deutsche Welle, освещая выборы в Германии, рассказала, что полное отсутствие видеонаблюдения на участках — это «соблюдение тайны голосования и забота о сохранности личных данных граждан».

Публицист Михаил Шахназаров отметил, что уровень пропагандистов стран Евросоюза вызывает одновременно смех и жалость.

«Странный подход, это даже не двойные стандарты. Грустно и забавно наблюдать, как Германия деградирует. В истории взаимоотношений наших стран были трагичные, очень плохие периоды. Но мы помним, что Германия дала миру и много хорошего. Похоже, великие философы и ученые этой земли канули в прошлое. То, что происходит в Германии сейчас, ужасно. В бундестаге что-то среднее между мужчиной и женщиной с трибуны учит остальных, как обязаны жить здоровые люди… Профессиональные лжецы в немецких СМИ разучились врать складно и даже не стараются!» — заявил Шахназаров.

Собеседник ФАН добавил, что лгать нехорошо, но когда-то наши идеологические противники умели делать это красиво: в информационном пространстве в свое время для развала СССР были задействованы профессионалы высокого класса. Сейчас же, по мнению журналиста, мы наблюдаем лишь жалкое подобие того, что было: при выполнении заказа по формированию общественного мнения компания Deutsche Welle представила «потуги ремесленников» и опозорилась.

Ранее ФАН рассказал о новом принципе госфинансирования театров в соответствии со Стратегией национальной безопасности.