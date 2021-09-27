Екатеринбургский «Урал» одержал первую победу в чемпионате России по футболу

Екатеринбург, 27 сентября. «Урал» одержал первую победу в сезоне РПЛ, переиграв на своем поле тульский «Арсенал».

Матч девятого тура РПЛ между «Уралом» и «Арсеналом», который состоялся 27 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена», завершился победой хозяев со счетом 2:0. В дебюте поединка Эрик Бикфалви вывел свою команду вперед. Он поразил ворота «Арсенала» ударом в левый нижний угол ворот. На 32-й минуте Андрей Егорычев после подачи углового увеличил преимущество хозяев.

«Урал» одержал первую победу в нынешнем сезоне чемпионата России и набрал шесть очков. Клуб из Екатеринбурга продолжает занимать 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с восьмью баллами в активе располагается на 13-й позиции.

Ранее московское «Динамо» переиграло казанский «Рубин» в матче девятого тура РПЛ. Забитыми мячами отметились Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.