Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 сентября 19:19
19:18
Общество
Эксперт по туризму пояснила, почему из-за Украины в Крым едут отдыхать только летом
19:15
Экономика
Программу tax free продлят и распространят еще на пять российских регионов
19:11
Спорт
Екатеринбургский «Урал» одержал первую победу в чемпионате России по футболу
19:08
Общество
QR-коды для посещения заведений культуры и досуга ввели в Самарской области
19:07
Общество
Директор Berkaev School объяснил популярность частных детских садов в Петербурге
19:05
Общество
Спасатели смогли вызволить всех питомцев из взорвавшегося дома в Ногинске
19:05
Политика
Король Иордании и его жена ушли на самоизоляцию из-за коронавируса у наследного принца
19:05
Общество
Психолог Наумова объяснила, почему девочки-подростки страдают из-за Instagram
19:04
Весь мир
Демонстрация силы: к чему приведет обострение на границе Афганистана и Таджикистана
19:01
Происшествия
Автовладельцы устроили драку на АЗС в Великобритании из-за нехватки бензина
Все новости

Екатеринбургский «Урал» одержал первую победу в чемпионате России по футболу
Спорт
Екатеринбургский «Урал» одержал первую победу в чемпионате России по футболу
wikipedia.org  /  Елена Рыбакова / CC BY-SA 3.0

Екатеринбург, 27 сентября. «Урал» одержал первую победу в сезоне РПЛ, переиграв на своем поле тульский «Арсенал».

Матч девятого тура РПЛ между «Уралом» и «Арсеналом», который состоялся 27 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена», завершился победой хозяев со счетом 2:0. В дебюте поединка Эрик Бикфалви вывел свою команду вперед. Он поразил ворота «Арсенала» ударом в левый нижний угол ворот. На 32-й минуте Андрей Егорычев после подачи углового увеличил преимущество хозяев.

«Урал» одержал первую победу в нынешнем сезоне чемпионата России и набрал шесть очков. Клуб из Екатеринбурга продолжает занимать 16-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» с восьмью баллами в активе располагается на 13-й позиции.

Ранее московское «Динамо» переиграло казанский «Рубин» в матче девятого тура РПЛ. Забитыми мячами отметились Даниил Фомин и Вячеслав Грулев.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Екатеринбургский «Урал» одержал первую победу в чемпионате России по футболу
футбол урал арсенал чемпионат россии рпл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru