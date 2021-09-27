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Король Иордании и его жена ушли на самоизоляцию из-за коронавируса у наследного принца
Политика
Король Иордании и его жена ушли на самоизоляцию из-за коронавируса у наследного принца
wikipedia.org  /  World Economic Forum/CC BY-SA 2.0

Амман, 27 сентября. Король Иордании Абдалла II вынужден был уйти на самоизоляцию вместе с женой королевой Ранией из-за распространения коронавируса в семейном кругу.

Информацию об этом подтвердила королевская канцелярия. Как сообщает издание Al Ghad, ранее положительный тест на коронавирус получил наследный принц Хусейн бен Абдалла. Из-за этого монархам пришлось отправиться на самоизоляцию. Ожидается, что она продлится пять дней.

Кронпринц Хусейн бен Абдалла сейчас чувствует себя нормально, у него наблюдаются «незначительные симптомы» коронавируса, а состояние здоровья не вызывает опасений. СМИ сообщают, что ранее он поставил прививку от COVID-19.

Ранее министр обороны Иордании Юсеф Ахмед аль-Хунейти принял в столице королевства сирийского коллегу Али Абдаллу Айюба. Встреча глав оборонных ведомств состоялась впервые с 2011 года.

В середине сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил безвизовый режим для некоторых государств. Такие условия оказались доступны для жителей Иордании, Ирана, Пакистана, Египта и ЮАР, передает НСН.

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иордания коронавирус самоизоляция
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