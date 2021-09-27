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Аналитик Сивков: Россия может ввести санкции против НАТО за размещение баз на Украине
Армия
Аналитик Сивков: Россия может ввести санкции против НАТО за размещение баз на Украине
Федеральное агентство новостей

Москва, 27 сентября. Россия обладает широким арсеналом инструментов для реагирования на размещение вооруженного контингента стран НАТО на Украине, заявил военный аналитик Константин Сивков.

В комментарии РИА Новости он признал, что появление на украинской территории полноценных баз Североатлантического альянса является вполне вероятным сценарием. В то же время эксперт подчеркнул, что Москва всего за два хода заставит киевских чиновников пожалеть об этом. Прежде всего, по словам Сивкова, Россия может ввести санкции как против стран НАТО, которые отправили на Украину своих военных, так и в отношении Киева.

«Если это и правда произойдет, то со стороны России открытие таких баз будет сопровождаться дипломатическими мерами, введением экономических санкций», — рассказал аналитик.

Вместе с тем Россия будет вынуждена пойти на военные контрмеры. Под таковыми Сивков подразумевает усиление собственной группировки войск на границе с Украиной.

Ранее, как сообщает RT, президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал военных уделять особое внимание участку государственной границы с Украиной. По его словам, там под видом тренировочных центров создаются полноценные военные базы американской армии.

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